Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, canlı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler… Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği ile birlikte düzenlediği Sivas Yaşayan Miras Festivali yoğun ilgi gördü.

Festivalde, geleneksel el sanatlarından Bıçakçılık Ahşap Oyuncak Yapımı, Deri İşlemeciliği, Çalgı Yapımı, Baston Yapımı gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatları sergilendi.

Festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı Genç Âşıkların tanıtılması amacıyla “Ustalara Saygı” temasıyla Genç Âşıklar Şöleni düzenlendi. Şölende Genç Âşıklar güzelleme, atışma ve usta malı deyişleriyle dinleyicileriyle buluştu.

Âşık Veysel’in anıldığı gecede Uğur Işılak da sahne aldı.