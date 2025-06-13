Sivas’ta Âşık Veysel Müzesi 15 Haziran’da açılıyor

‘Âşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi’, 15 Haziran 2025 Pazar günü açılıyor. Âşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ve Eşi Gürsel Gökçe’nin koleksiyonlarından oluşan müze Sivas’ın merkezinde açılacak.

Sivas’ta Âşık Veysel Müzesi 15 Haziran’da açılıyor
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Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun tarafından Sivas’a kazandırılan müzenin küratörlüğünü Erkan Doğanay, müze kurulumu ise Sergikur tarafından gerçekleştirildi.

Sivas’ta Âşık Veysel Müzesi 15 Haziran’da açılıyor - Resim : 1

Müzeyle ilgili Âşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi ‘Bu müze açılışıyla birlikte bir hayalimiz gerçek oldu. 2010 yılında ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Âşık Veysel’ Fotoğraf Sergisi ile başladığımız serüven bugün müzeye dönüşerek hayallerimizin gerçekleşmesini sağladı.

Sivas’ta Âşık Veysel Müzesi 15 Haziran’da açılıyor - Resim : 2

Sivas Belediye Başkanı sayın Adem Uzun’la 2024 yılında başlayan görüşmelerimizin ardından, sayın başkanın yer tahsisi ve hazırlıklarla birlikte kısa sürede müzenin kuruluşunu gerçekleştirdik. Çağdaş müze formunda bir müzeyi Sivas’a kazandırdık. Müze, dört yüz metre karelik kapalı alan üzerine kuruldu.

Sivas’ta Âşık Veysel Müzesi 15 Haziran’da açılıyor - Resim : 3

Aramızdan ayrılışının 52.yılında Sivas’da Âşık Veysel dostlarını bekleyen bir müze var. Aşık Veysel dostlarını 15 Haziran 2025 tarihinde açılışa bekleriz

Sivas’ta Âşık Veysel Müzesi 15 Haziran’da açılıyor - Resim : 4

 Müzede, Âşık Veysel’in Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, İsa Çelik, Ergun Çağatay, Mustafa Türkyılmaz ve Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği bugüne kadar görülmemiş fotoğraflar,  bir heykeli, resimler ve deneyim alanları, kitaplar, gazete kupürleri, plaklar, Cdler ve kasetleri ile birlikte Âşık Veysel’in özel eşyaları yer alıyor.

Sivas’ta Âşık Veysel Müzesi 15 Haziran’da açılıyor - Resim : 5

 Görme engelliler için yürüme bantları bilgilendirme butonlarının yer aldığı müze de ‘Aşıklar Yolu’ ve Sivas Yöresel Müzik aletlerinin bulunduğu alanlar yer alıyor.

Sivas’ta Âşık Veysel Müzesi 15 Haziran’da açılıyor - Resim : 6

 Sivas’da Âşık Veysel’e ilişkin çok büyük bir boşluğu dolduracak olan Müze, Pazartesi günleri hariç her gün sabah 10.00 Akşam 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ücretsiz olarak izlenebilecek.

Sivas’ta Âşık Veysel Müzesi 15 Haziran’da açılıyor - Resim : 7

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