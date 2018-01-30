Birçok siyasetçi ve sanatçının fotoğraflarının yer aldığı sergi, 5 Şubat'a kadar görülebilecek

Gazeteci Uğur Günyüz'ün "Siyaset, Sanat, İnsan" adlı ilk kişisel fotoğraf sergisi, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde izlenime açıldı.



Bakırköy Belediyesi ve Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Günyüz, 18 yıl boyunca Cumhuriyet gazetesinde, 4 yıl boyunca da spor alanında foto muhabiri olarak çalıştığını söyledi.



Çalışma hayatında birçok toplumsal olaya tanıklık ettiğini belirten Günyüz, "Çalışma hayatım dolu dolu bir süreçle geçti. Bu süreçte birçok politikacı, sanatçı tanıdım ve çektiğim fotoğraflarla ciddi bir arşiv oluşturdum. Sergide yer alan da arşivimin çok az bir bölümü." dedi.

Sergide 1979-2001 yılları arasında çekilmiş fotoğrafların yer aldığını dile getiren Günyüz, şunları kaydetti:



"Sergide 31 fotoğrafım var. Hepsi siyah beyaz ve analog makina ile çekilmiş fotoğraflar. Sadece bir tane 2010 yılında çekilmiş, renkli bir eserim var. İçimi acıtan bir fotoğraf olması bakımından, özel olarak sergide yer almasını istedim. Tren yolculuğum sırasında fotoğrafladığım Anadolu'dan bir genç kızın resmidir."



Günyüz, 1987 yılında 5 hapishaneyi ziyaret ettiğini anımsatarak, "O zamanlar 'hapishanelerde eziyet ve işkence ediliyor' diye söylemler vardı. O günkü bakanlık da 'Gelin sizlere hapishaneleri gezdirelim. Görün, bakın' dedi. Ben de hapishaneleri gezen ekipte yer alan tek foto muhabiriydim. Birçok hücreyi, mahkumu çektim. Bu fotoğraflar da sergide görülebilir." ifadelerini kullandı.



Sergide, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Turgut Özal, Süleyman Demirel, Kenan Evren, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Tansu Çiller ve Alparslan Türkeş'in olduğu birçok siyasetçi ile Yıldız Kenter, Münir Özkul, Zülfü Livaneli, Levent Kırca gibi birçok sanatçının fotoğrafları yer alıyor.



Sergi, 5 Şubat'a kadar görülebilecek.

