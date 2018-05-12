2'inci Dünya Savaşı döneminde Polonya'daki bir ölüm kampında kalan tutsakların isyanının anlatıldığı "Sobibor" filminin galası Ankara'da yapıldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, galayı, Nazi Almanya'sına karşı 2'inci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 73'üncü yıl dönümü anısına düzenlendi.

2'inci Dünya Savaşı'nın acı yüzünü anlatan Rus yapımı Sobibor filminin galası Ankara'da bir sinema salonunda yapıldı.Savaş döneminde Polonya'daki bir ölüm kampında kalan tutsakların isyanını anlatan filmin galasına Rusya Ankara Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı.Büyükelçilik galayı, 2'inci Dünya savaşında Nazilere karşı Rus ordusunun 73 yıl önce kazandığı zafer ve o dönemde kahramanlık öykülerini yazanların anısına düzenledi.Başkentteki çok sayıda diplomatik misyon temsilcisinin de katıldığı gösterimde Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov film öncesi bir konuşma yaptı. 2 Dünya Savaşı sürecinde esir kampı olan yerin bugün müze olduğuna dikkat çeken Yerhov, müze anıtının yenilenmesi çalışmalarında Rusların desteğinin alınmamasını eleştirdi.