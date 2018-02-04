Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de sömestir tatilinin son gününü fırsat bilen aileler ve öğrenciler, kayak yapmanın keyfini yaşadı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'e adeta akın eden aileler ve öğrenciler, sömestir tatilinin son gününü kayak yaparak geçirmenin mutluluğunu yaşadı.



Yarıyıl tatilinin son günü ve hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda kayaksever ve öğrenciler, ailece Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne geldi.



Ülkenin önde gelen kayak merkezlerinden Palandöken'de, kar yağışı altında kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kayak yapmanın keyfini yaşayan öğrenciler ve aileleri, otellerdeki müzik dinletisi eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Erzurum'un yanı sıra yurdun çeşitli illerinden öğrenciler ile turistlerin adeta akın attığı kayak merkezinde, çocukların aileleriyle kayak yapması da renkli görüntüler oluşturdu.

Günübirlik ziyaretçilerden Alattin Ürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'de kayak yapmanın zevkini tüm Türkiye'nin tatması gerektiğini belirtti.

Sömestir tatilin son gününü çocuklarıyla kayak yaparak geçirdiğini aktaran Ürün, "Çocuklarım kayak yaparak bütün okul stresini attı, artık okula neşeyle başlayacak." dedi.

Kayakseverlerden Emre Üzer ise çocuklarının devamlı evde kalmaktan sıkıldığını vurgulayarak, bu sebeple çocuklarını yarıyıl tatilin son günününde stres atmaları için kayak yapmaya getirdiğini ifade etti.

Yozgat'tan tatil için gelen öğrenci Rümeysa Yıldırım da "Palandöken, diğer kayak merkezlerinde farklı ve güzel. Okul dönemim biraz yorucu geçti, buraya tatil yapmaya geldim, kayak yaparak okul stresimi atıyorum." diye konuştu.

Rize'den gelen Mustafa Beyazıt ise trafik kazası yüzünden ayaklarını kaybettiğini ama arkadaşları sayesinde kayak yapmayı öğrenmeye çalıştığını bildirdi.

Beyazıt, "Hissederek ve kavrayarak hayatta birçok şeyi başaracağıma inanıyorum. Kayak yapmak da süper duygu, herkesin bu duyguyu yaşamasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.