Bir süredir İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Aytaç Arman hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Aytaç Arman kimdir

Aytaç Arman'ın eşi geçen günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

"Tedavi sürecinde çeşitli durumlar ortaya çıkabiliyor ama yoğun bakımlık bir durum asla yaşanmadı. Tedavi iyi gidiyor. Hastanedeyiz ancak haftaya eve çıkacağız. Kendisinin durumu iyi."



AYTAÇ ARMAN KİMDİR?



Ünlü oyuncu Aytaç Arman 22 Haziran 1949 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Arman, 70 yaşındayken 26 Şubat 2019'da hayata veda etti. Peki Aytaç Arman kimdir?



Asıl adı Veysel İnce olan Aytaç Arman, Yeşilçam'da oynadığı rollerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Binlerce insan, yayınlandığı dönemde filmlerini büyük bir merakla izledi.



Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında (yarışmanın birincileri önceden belirlenmişti) erkek adaylar arasında ikinci seçildi.



1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "Kapak Yıldızı Yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.



Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.



1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi İkinci Film Ödülü"ne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, baş rolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu", "En İyi Film Ödülü"nü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. Bunları, sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu, sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.