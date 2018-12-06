Sevil Candan takma adıyla bilinen ünlü tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu hayatını kaybetti. Vefat haberini Onur Akay twitter hesabı üzerinden duyurdu

Onur Akay, usta tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu'nun vefat ettiğini duyurdu. Sabuncu'nun vefatını Twitter hesabından duyuran Akay, “Yeşilçam'da Sevil Candan takma adıyla tanınan ve tiyatromuzun duayen isimlerinden Candan Sabuncu’yu kaybettik. Ailesinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.



CANDAN SABUNCU KİMDİR?



Candan Sabuncu, 25 Ocak 1944 Ödemiş’te doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları’nda birçok oyunda ve sinema filmlerinde yer aldı.



KAZANDIĞI ÖDÜLLER



6. Afife Tiyatro Ödülleri, 2002, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu



TİYATRO OYUNLARI



Ceza Kanunu

Kafkas Tebeşir Dairesi

Şvayk İkinci Dünya Savaşında

Aile Şerefi

Kanlı Düğün

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Bahar Noktası

Bir Ata Krallığım

Antonius İle Cleopatra

Sarı Naciye

Hisse-i Şayia



FİLMLERİ



Kabadayı – 2007

Tersine Dünya

Aşk Fillerinin Unutulmaz Yönetmeni-1990

Boynu Bükük Küheylan

Arabesk-1988

Kupa Kızı-1986

Çıplak Vatandaş-1985

Bekleyiş

Bitmeyen Yol

Sevinç Göz Yaşları

Ve Allah Gençleri Yarattı

Beş Şeker Kız

Satılık Kızlar – 1964

Kırk Küçük Anne – 1964

Cilalı İbo Kadın Avcısı – 1964

Üç Öfkeli Genç – 1963

Tosun İle Yosun – 1963

Köroğlu-Dağlar Kralı – 1963

Adanalı Tayfur – 1963

Yaralı Aslan – 1963

Perişan – 1963

Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda – 1963

Erkek Fatma Evleniyor – 1963

Barut Fıçısı – 1963

Neşemizi Bulalım – 1962

Ne Şeker Şey – 1962