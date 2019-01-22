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Son dakika haberleri: İsim isim 2019 Oscar adayları! Netflix detayı

24 daldan oluşan 2019 yılı Oscar adayları açıklandı. Netflix yapımı Roma en iyi film ve yönetmen dahil 10 dalda aday gösterildi. The Favourite filmi de 10 adaylıkla Oscar'ın en öne çıkan yapımlarından oldu

Son dakika haberleri: İsim isim 2019 Oscar adayları! Netflix detayı

En iyi film dalında beklendiği üzere Netflix yapımı Roma adaylar arasında yer aldı. En iyi filmin diğer adayları , Bir Yıldız Doğuyor (A Star is born), Black Panter, Vice, Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman), Bohemian Rhapsody, Green Book ve The Favourite şeklinde sıralandı.

En İyi Kadın Oyuncu:

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 

Amy Adams, Vice

Marina De Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street could talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

En İyi Erkek Oyuncu 

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star is Born

Richard E, Grant, Can You Ever Forgive Ne

Sam Rockwell, Vice

En İyi Yönetmen:

Spike Lee, BlacKkKlanksman

Pawel Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Alfonso Cuaron, Roma

Adam McKay, Vice

En İyi Film:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

En İyi Yabancı Film:

Capernaum, Lübnan

Cold War, Polonya 

Never Look Away, Almanya 

Roma, Meksika 

Shoplifters, Japonya

ulusal.com.tr

Etiketler; #oscar #netflix
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