En iyi film dalında beklendiği üzere Netflix yapımı Roma adaylar arasında yer aldı. En iyi filmin diğer adayları , Bir Yıldız Doğuyor (A Star is born), Black Panter, Vice, Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman), Bohemian Rhapsody, Green Book ve The Favourite şeklinde sıralandı.
En İyi Kadın Oyuncu:
Yalitza Aparicio, Roma
Glenn Close, The Wife
Olivia Colman, The Favourite
Lady Gaga, A Star Is Born
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Amy Adams, Vice
Marina De Tavira, Roma
Regina King, If Beale Street could talk
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
En İyi Erkek Oyuncu
Christian Bale, Vice
Bradley Cooper, A Star is Born
Willem Dafoe, At Eternity's Gate
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen, Green Book
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Mahershala Ali, Green Book
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star is Born
Richard E, Grant, Can You Ever Forgive Ne
Sam Rockwell, Vice
En İyi Yönetmen:
Spike Lee, BlacKkKlanksman
Pawel Pawlikowski, Cold War
Yorgos Lanthimos, The Favourite
Alfonso Cuaron, Roma
Adam McKay, Vice
En İyi Film:
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
En İyi Yabancı Film:
Capernaum, Lübnan
Cold War, Polonya
Never Look Away, Almanya
Roma, Meksika
Shoplifters, Japonya
ulusal.com.tr
24 daldan oluşan 2019 yılı Oscar adayları açıklandı. Netflix yapımı Roma en iyi film ve yönetmen dahil 10 dalda aday gösterildi. The Favourite filmi de 10 adaylıkla Oscar'ın en öne çıkan yapımlarından oldu
En iyi film dalında beklendiği üzere Netflix yapımı Roma adaylar arasında yer aldı. En iyi filmin diğer adayları , Bir Yıldız Doğuyor (A Star is born), Black Panter, Vice, Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman), Bohemian Rhapsody, Green Book ve The Favourite şeklinde sıralandı.