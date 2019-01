24 daldan oluşan 2019 yılı Oscar adayları açıklandı. Netflix yapımı Roma en iyi film ve yönetmen dahil 10 dalda aday gösterildi. The Favourite filmi de 10 adaylıkla Oscar'ın en öne çıkan yapımlarından oldu

En iyi film dalında beklendiği üzere Netflix yapımı Roma adaylar arasında yer aldı. En iyi filmin diğer adayları , Bir Yıldız Doğuyor (A Star is born), Black Panter, Vice, Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman), Bohemian Rhapsody, Green Book ve The Favourite şeklinde sıralandı.



En İyi Kadın Oyuncu:



Yalitza Aparicio, Roma



Glenn Close, The Wife



Olivia Colman, The Favourite



Lady Gaga, A Star Is Born



Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Amy Adams, Vice



Marina De Tavira, Roma



Regina King, If Beale Street could talk



Emma Stone, The Favourite



Rachel Weisz, The Favourite



En İyi Erkek Oyuncu



Christian Bale, Vice



Bradley Cooper, A Star is Born



Willem Dafoe, At Eternity's Gate



Rami Malek, Bohemian Rhapsody



Viggo Mortensen, Green Book



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:



Mahershala Ali, Green Book



Adam Driver, BlacKkKlansman



Sam Elliott, A Star is Born



Richard E, Grant, Can You Ever Forgive Ne



Sam Rockwell, Vice



En İyi Yönetmen:



Spike Lee, BlacKkKlanksman



Pawel Pawlikowski, Cold War



Yorgos Lanthimos, The Favourite



Alfonso Cuaron, Roma



Adam McKay, Vice



En İyi Film:



Black Panther



BlacKkKlansman



Bohemian Rhapsody



The Favourite



Green Book



Roma



A Star Is Born



Vice



En İyi Yabancı Film:



Capernaum, Lübnan



Cold War, Polonya



Never Look Away, Almanya



Roma, Meksika



Shoplifters, Japonya



