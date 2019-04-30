Sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ses sanatçısı Onur Akay Dilber Ay'ın hayatını kaybettiğini "63 yaşındaki değerli sanatçımız Dilber Ay, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçımızı maalesef kurtaramadılar. Mekanı cennet olsun inşallah." sözleriyle duyurdu

Sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Dilber Ay, buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi.



Dilber Ay kimdir?

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.



"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.



Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.



Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.



Dilber Ay'ın albümleri

Dilberay (1974)

Türküola (1975)

Meyrik (1981)

Hazal (1986)

Barak Muhabbeti 1 (1987)

Barak Muhabbeti 2 (1988)

Postaci Emmi (1990)

Oturak Havaları (1990)

Yandim Eyvah (1993)

Dağlar Oy (1993)

Bırak Ona Da Dokunma (1994)

Kisi Bitmez Daglarimin (1995)

Barak Kızı (1996)

Ölesen Gelin (1999)

Sürdüler Beni – Sen Tasmisin Demirmi (2000)

Bırakmadı Sevdan Beni – Yabancı (2001)

Oturdum Mezar Taşına (2002)

Maraşlı Gelin (2004)

Hasrete Koştuk (2005)

Alıp Başımı Gideyim (2005)

Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)

Ellerin Olmus (2008)

Ötme Bülbül (2009)

Be Zalim – İtfaiyeci (2010)

Darıldım Sana (2011)