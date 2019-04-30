Arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da hayatını kaybetti. 63 yaşında Ay'ın cenazesi Düzce'deki evine götürüldü. Evinin bahçesinde helâllik alındı, dua edildi. Dilber Ay'ın naaşı Düzce Şehir mezarlığında ebediyete uğurlandı.

1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ses sanatçısı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.



Ankara’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren sanatçı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Buradaki müdahaleye rağmen kutarılamayan arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay, 63 yaşında hayata veda etti.



Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı. 'Hacı Ağa', 'Zorunda mıyım?', 'Gelmezsen gelme' gibi eserlerle tanınan sanatçı, 'Kadere Mahkumlar' televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.



Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.



Ünlü sanatçının oğlu Cemo Can, "Şu an duygularımı anlatamıyorum. Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Türkiye'nin anasını kaybettik. Koca bir çınardı. Bizi bugünlere getirdi, çok önemli bir isim bizi sizlerle buluşturdu." dedi.



Ay'ın cenazesi Düzce'deki evine getirildi. Evinin bahçesinde helallik alındı dua edildi.



Ses sanatçısı, Düzce'nin Ağa Mahallesinde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Düzce Şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.





ulusal.com.tr

