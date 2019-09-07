Son dakika haberleri! Şanışer'in rap şarkısı Susamam ile ilgili MHP'li vekilden flaş ifadeler
Şanışer ve 17 şarkıcının birlikte çıkardığı Susamam isimli rap şarkısıyla ilgili MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, son dakika açıklaması yaptı. Enginyurt, "Rap, top diyerek birileri algı yönetimine başladı. Dün"GEZİ DE" söylediklerini,bugün de Rap adı altında, hükümete, Cumhurbaşkanına, Devlete, Siyasete, hakaret ve ithamla, yeni bir Seneryo hayata geçirilmek isteniyor. HDP, CHP, İP, Komünistler, PKK, Velhasıl bütün şer odakları birleşti." paylaşımı yaptı
KÜLTÜR SANAT 07.09.2019, 15:14
Şanışer ve 17 şarkıcının birlikte çıkardığı Susamam isimli rap şarkısıyla ilgili MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan son dakika ifadeleri geldi.
Enginyurt, şöyle yazdı:
"Rap, top diyerek birileri algı yönetimine başladı.
Dün"GEZİ DE" söylediklerini,bugün de Rap adı altında,
Hükümete,Cumhurbaşkanına,Devlete,Siyasete, hakaret ve ithamla,yeni bir Seneryo hayata geçirilmek isteniyor.
HDP, CHP, İP, Komünistler, PKK,Velhasıl bütün şer odakları birleşti."
ulusal.com.tr
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