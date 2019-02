Ünlü bariton Sedat Öztoprak, tedavi gördüğü Hizmet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öztoprak'ın acı haberini arkadaşı Hakan Aysev duyurdu.

Ünlü bariton Sedat Öztoprak'ın ölüm haberini yakın arkadaşı Opera Sanatçısı Hakan Aysev sosyal medya üzerinden paylaştı. Aysev acılarını şu sözlerle dile getirdi: “Çok değerli bariton, can arkadaşım Sedat Öztoprak'ı kaybettik. Çok ama çok üzgünüm. Tüm sevenlerinin başı sağolsun.”



Öztoprak bir dönem İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile Sanat Yönetmenliği görevlerinde bulundu.



SEDAT ÖZTOPRAK KİMDİR?



Ünlü ud virtüözü ve bestecisi Ahmet Sedat Öztoprak’ın torunu olan bariton Sedat T. Öztoprak, İstanbulda doğdu. Devlet Konservatuarında soprano Belkıs Aran’ın öğrencisi olarak şan eğitimine başladı. Ünlü soprano ve eğitmen Belkıs Aran’ın şan sınıfından mezuniyetinden hemen sonra İtalyan Hükümetinin verdiği bir bursla İtalya’nın Siena kentinde ki Chigiana Müzik Akademisinde master çalışmalarını Prof.Daniel Ferro ile gerçekleştirdi. Burada bir çok dünya çapında orkestra şefi ve piyanistlerle çalışma fırsatı buldu.



Daha sonra Daniel Ferro’nun New York ‘a davet etmesine rağmen İstanbulda Don Giovanni operasında Don Giovanni söylemek için yurda döndü. Türk operasında önemli bir yeri olan Robert Wagner ile çalıştı.



Wolf Ferrari’nin Suzanna’nın Sırrı, Menotti’nin Konsolos, Gunoud, Romeo Juliet, Otto Nicolai’nin Windsor’un Şen Kadınları, Bizet’nin Carmen, Massne Werther, Mozart’ın Figaronun Düğünü, Puccini’nin La Boheme, Verdi’nin Maskeli Balo, Çaykovski’nin Yevgeni Onegin ve Maça Kızı operaları ile Nevit Kodallı’nın Atatürk Oratoryosu ve İstanbul Devlet Senfoni orkestrası eşliğinde G.Mahler’in Lieder Eines Fahrenden Gesellen adlı senfonik yapıtını ve İstanbul Festivalinde Faure’nin oratoryosunu seslendirdi. Türk sanat izleyicisine kendini tanıttı.



1990 yılında, Avusturya’nın başkenti Viyana da yapılan ve dünyanın en önemli şan yarışmalarından biri olan 9.Uluslararası Belvedere-Viyana şan yarışmasında Radyo-Televizyon büyük ödülü, kendi klasmanında en iyi Verdi yorumcusu ve birincilik, yarışmanın genel klasmanında ise 640 kişi arasından, ikincilik ödülü ve kendi gurubunda birincilik alarak Türk opera tarihinde bir ilke imza attı.



Yarışmadan hemen sonra Viyana, Bolzano, Baden, kentlerinde konserler verdi. Bir çok radyo ve televizyon programlarına katıldı.



1991 yılında İtalya’nın Parma şehrinde Prof.E.Furlotti ile verdiği resital sonucu İtalyan basınında muhteşem Öztoprak başlıklı gazete kritikleri ile adından üstün övgüyle bahsedildi.



İtalya’nın diğer şehirlerinden konser ve temsil teklifleri aldı. Akabinde bir çok konserler yaptı.



Uluslararası opera kariyerine 1993 yılında Wuppertal operasına yaptığı kontratla İstanbul operasından ayrılarak başladı. Lehar’ın Şen Dul, Gounod’nun Romeo ve Juliette, Massenet’nin Werther, Çaykovski’nin Yevgeni Onegin ve Jan D’arc operalarını yorumladı.



Ünlü rejisor Prof.Friedrich Meier Oertel, Hampe, Orlowski, Gruber, Leinert gibi birçok kişi ile çalıştı. Orkestra şefi Dr.Peter Gülke ile Schubert’in Fierrabras adlı operasının Viyana’da ki dünya prömiyerinden sonra yorumladı. Bu başarıları onu Dortmund operasına taşıdı. Sedat Öztoprak ‘ın dünyanın önde gelen baritonları arasına girmesini sağlayan; Verdi’nin Rigoletto operasındaki Rigoletto rolündeki yorumu ve sahne performansı oldu.



Gazete kritiklerinde aldığı üstün başarılı eleştiriler onu birçok değişik sahneye süratle taşıdı. Burada çalıştığı Hannover operası genel müzik direktörü Anreas Dels in daveti ile çeşitli temsiller yaptı.



Almanya’nın Kassel Devlet operasına geçtikten sonra 1995 yılından itibaren Prof.George Schmöe ile Puccini’nin Manon Lescaut, B.Lang ile Masgani’nin Cavalleria Rusticana ve Ferrara ‘nın Salvatore Giulliano, O.Caitani ile Verdi’nin Nabucco, M.Piollet ile Mozart’ın Don Giovanni, Roberto Paternostro ile Maskeli Balo ve R.Wagner’in Reingold ve Bizet’nin Carmen operalarını, Lewin ile Verdi’nin La Forza del Destino, Humperdinck’in Hansel ve Gretel ayrıca Don Giovanni operalarını seslendirdi.



Cemnitz operasında Nabucco ve Rigoletto, Altenburg-Gera Münster,Rostock ve Kassl’da Verdi’nin La Forza del Destino operası, Kassel, Hannover, Bamberg, Beireuyt, Hof, şehirlerine Maskeli Balo operası, Düsseldorf, Duisburg, Koblenz, Nürnberg, Manheim operalarında Verdi’nin La Traviata operalarını, Düsseldorf ve Kassel operalarında Mozart’ın Don Giovanni operasını seslendirdi.



Uluslararası festivallerde sahneye çıktı. Başta Aspendos Opera festivali olmak üzere, Bregenz, Bielefeld, Bonn, Stuttgard, Bremen, Leipzig, Jena, Kalsruche, Frankfurt, Aachen, Munchen gibi şehirlerde gerçekleşen opera festivallerinde Nabucco ve Rigoletto başta bir çok değişik operaları seslendirdi.



İlk yurtdışı turnesi Renligshausen, Sollingen şehirlerine Puccini’nin Butterfly operası ve Lehar’ın Lustige Witwe adlı eseri ile oldu.



Mannheim, Mainz, Frankfurt şehirlerinde Prof.Peter Falk ile Ludwigshahen filarmoni orkestreası ile konserler verdi. Kassel senfoni orkestrası ile Gerschwin Porgy ve Bess operasını konzertant olarak seslendirdi. Roberto Paternostro ile Kassel senfoni orkestrası ve Andreas Delfs ile Hannover, Dortmund senfoni orkestraları ile çeşitli konserler yaptı.



Zengin bir opera ve konser repertuarına sahip olan sanatçı Almanya, Avusturya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, Macaristan gibi birçok Dünya ülkesinde opera temsilleri ve konserler yaptı.



RAI, ORF, ZDF, WDR, TRT Radyo ve televizyon programlarına katıldı.



2000 yılında İstanbul Devlet operası müdür ve genel sanat yönetmeni olarak yurda döndü. Opera ve Bale sanatına “Türk bestecilerinin acilen dünya repertuarına kazandırılması” başlığında uyguladığı yönetim programını 2002 yılına kadar sürdürdü. Uluslararası Belvedere – Viyana opera-şan yarışmasını 2001 yılında ülkemize taşıdı. A.Melikov‘un Ferhat ve Şirin Balesini, Nazım Hikmet in 100. doğum günü çerçevesinde İstanbul Devlet Balesinin tarihteki ilk DVD si olarak Kültür Bakanlığından şatışa sunuldu.



2000 yıllından itibaren, Verdi’nin Rigoletto, Il Trovatore, Maskeli Balo, La Traviata, Aida, operalarında ve Puccini’nin Manon Lescaut operasında eşi soprano Efsun Öztoprak'la ilk kez birlikte sahne aldı. Ankara operasında La Traviata operasını seslendirdi.



2009 mart ayında, Türkiyede ilk kez seslendirilecek olan Verdi’nin Luisa Miller operasını Mersin operasında Miller rolünü seslendirdi.



2010’un Ekim ayında Offenbach’ın Hoffmann’ın Masalları operasında dört ana karakterlerden Lindorf, Copellius, Dapertutto, Miracle rollerini İstanbul’da ilk kez seslendirdi.



2011 yılında Ferit Tüzün’ün Midasın Kulakları operasında Kral Midas karakterini seslendirecek.



Soprano Efsun Öztoprak ile evli olan sanatçının Sedatcan Öztoprak adında müzisyen bir oğlu vardır.



Yurt içi ve yurt dışında çeşitli CD çalışmaları bulunan sanatçının en anlamlı CD’leri arasında Almanya’nın Frankfurt kentindeki Hessen bölgesi radyo-televizyon stüdyolarında gerçekleştirdiği, tenor Hakan Aysev ile birlikte oluşturdukları Atatürkçü Düşünce Derneği adına çıkan CD’si bulunmaktadır. Sanatçı aynı zamanda 2010 yılı İstanbul Kültür Başkenti münasebetiyle çıkacak olan “Sanatta 30. Yıl” CD’si hazırlığı içindedir. Ayrıca Türkiye de ilk kez bir opera sanatçısının dünya çapında üne sahip bir besteci G.Verdi’nin opera eserlerinden oluşan aryalar albümü 2011’in Aralık ayında de dinleyicileriyle buluşacaktır.



Eğitim alanında Uyguladığı Opera Master Class programları ile genç opera sanatcılarına deneyimlerini aktarmakta ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında opera ana sanat dalında şan öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.



İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarının ses eğitimi bölümünde süpervizör olarak görev yapmaktadır. Hocalardan öğrencilere uzanan akademik çalışmaların yanı sıra çeşitli üniversitelerde seminerler vermektedir.



