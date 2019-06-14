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Son dakika haberleri... Usta oyuncu Ergün Uçucu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu kimdir?

Türk sinemasının emektar oyuncularından Ergün Uçucu, 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Ergün Uçucu kimdir? Hangi film ve dizilerde oynadı?

Son dakika haberleri... Usta oyuncu Ergün Uçucu hayatını kaybetti! Ergün Uçucu kimdir?

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu 79 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi oğlu Canberk Uçucu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Elveda babam, ustam ve en iyi arkadaşım… Elveda…”

Ergün Uçucu kimdir?
Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu, 22 Mayıs 1940 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ergun Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biriydi. Yıllarca TRT’de Tatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de rol aldı. Oğlu Canberk Uçucu da kendisi gibi oyuncudur.

Etiketler; #Ergün Uçucu
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