Son dakika haberleri! Usta oyuncu hayatını kaybetti! Süleyman Turan kimdir

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, usta oyuncu Süleyman Turan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Turan'ın bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR

Dergi ressamı olarak çalıştı. Bir derginin yarışmasıyla sinemaya geçti. Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır. Üç film senaryosu yazar ak, çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alan sanatçı uzun süredir film çevirmiyor.

SÜLEYMAN TURAN BİYOGRAFİSİ

Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan’dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı öğrenirdi.Daha sonra İstanbul Üniversitesi ingiliz Filolojisine girer, ancak üçüncü sınıfa kadar okuyabildi.

Ödülleri :1971 - Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, “Yarın Son Gündür” filmindeki rolü ile1972 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, “Güllü” filmindeki rolü ileFilmleri :2015 - Sonsuz Bir Aşk (Jön Süleyman) (sinema filmi)2010 - Ölüm2010 - Yahşi Batı (Şerif Muphy)(sinema filmi)2009 - Sonsuz (Jön Süleyman)2008 - İzzet Günay Belgeseli (Kendisi) (Video)2007 - Hicran Sokağı (Rıfkı)2007 - Kabadayı (Cemil)2006 - Fantastiğin Sineması (Kendisi)(sinema filmi)2003 - Yeşilçam Denizi (Tv Programı)2000 - Şöhret Tutkusu (TV Filmi)1999 - Yılan Hikayesi (Başkomiser Kemal )1998 - Sırılsıklam1997 - Hatıralar / Her Şey Sizin İçin1997 - Kır Çiçekleri (Yzb.M.Tevfik) (TV Filmi)1994 - Aylaklar1994 - Kimsesizler1991 - Yıldızlar Gece Büyür (Şahap)1990 - Yuva (Alkolik Şoför)(TV Dizisi)1988 - Acı1988 - Es Deli Rüzgar1988 - 077 Hızır - Acil Servis1987 - Bir Çember Kırılırken1987 - Kuruluş / Osmancık1987 - Sevdim Seni1987 - Vurmayın1986 - Yapayalnız br> 1986 - Kıskaç1985 - Acı Sevda1985 - Sosyete Şaban1985 - Alkol1985 - Acımak1985 - Kaçış1985 - Acıların Çocuğu1985 - Kanun Adamı1984 - Kadın Bir Defa Sever1984 - Ayşem1984 - Ejderin İntikamı1984 - Darbe1984 - Halk Düşmanı1983 - Dönme Dolap1983 - Gizli Kuvvet1983 - Bataklıkta Bir Gül1983 - Kurban1983 - Küçük Ağa1981 - Şaka Yapma1981 - Bay Alkolü Takdimimdir1979 - Köşe Kapmaca1979 - Vah Başımıza Gelenler1979 - Kalleş Adam1979 - Üç Tatlı Bela1978 - Cevriyem1978 - Yüz Numaralı Adam1977 - Sevgili Dayım1977 - Hatasız Kul Olmaz1977 - Lanet / İlenç1977 - Bir Adam Yaratmak1976 - Delicesine1976 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar1976 - Gel Barışalım1975 - İzin1975 - Delicesine1975 - Tatlı Tatlı1975 - Fıstıklar1975 - Gördüğün Yerde Vur1975 - Haydi Gençlik Hop Hop1975 - Panik1975 - Yatak Hikayemiz1975 - Gece Kuşu Zehra1975 - Çapkın Hırsız1975 - Beş Milyoncuk Borç Verir misin1974 - Dayı1974 - İstek1974 - Yalnız Adam1974 - Reisin Kızı1974 - Hostes1974 - Kısmet1973 - Kara Pençe'nin İntikamı1973 - Düşman1973 - Öksüzler1973 - Siyah Gelinlik1973 - Kara Pençe1973 - Kaderim Kanla Yazıldı1973 - Ben Böyle Doğdum1973 - Katran Bebek1973 - Yabancı1973 - Zalim1973 - Ölüm Satanlar1972 - Elveda Meyhaneci1972 - Aşk Fırtınası1972 - Delioğlan1972 - Gece1972 - Bir Aşk Bin Ölüm1972 - Şehmuz1972 - Hayatımın En Güzel Yılları1972 - Çöl Kartalı1971 - Korkusuz Kaptan Swing1971 - Yarın Son Gündür1971 - Yedi Kocalı Hürmüz1971 - Asrın Kadını1971 - Çıngar Başlıyor1971 - Güllü1971 - Kalleşlere Af Yok1971 - Ölüm Korkusu1971 - Sevimli Hırsız1971 - Üç Öfkeli Adam1971 - Üç Kabadayı1971 - On Küçük Şeytan1971 - Ayşecik Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde1970 - Kaderin Ağları1970 - Devler Geliyor1970 - Mağrur Kadın1970 - Kalbimin Efendisi1970 - Gölgedeki Adam1970 - Üç Kral Serseri1970 - Küçük Hanımın Şoförü1970 - Akrep Tuzağı1970 - Dikkat Kan Aranıyor1970 - Yeşil Kurbağalar1970 - Gönül Meyhanesi1970 - Tatlı Meleğim1969 - Çakırcalı Mehmet Efe1969 - Öldüren Aşk1969 - Boş Çerçeve1969 - Damga1969 - Kahraman Delikanlı1969 - Muhabbet Kuşu1969 - Bir Çirkin Adam1969 - Kan Su Gibi Akacak1968 - Gül ve Şeker1968 - Maskeli Beşlerin Dönüşü1968 - İngiliz Kemal1968 - Gönüllü Kahramanlar1968 - Korkusuz Yabancı1968 - Tek Kurşun1968 - Aşkım Günahımdır1968 - Kezban1968 - Maskeli Beşler1967 - Karaoğlan Yeşil Ejder1967 - Hindistan Cevizi1967 - Silahsız Dövüşelim1967 - Zehirli Hayat1967 - Sinekli Bakkal1967 - Aslan Yürekli Reşat1967 - Demir Yumruklu Üçler1967 - Erkek Adam Sözünde Durur1967 - Yıkılan Yuva1967 - Yarın Çok Geç Olacak1967 - Kardeş Kavgası1967 - Serseri1967 - Üç Sevdalı Kız1966 - Denizciler Geliyor1966 - Siyahlı Kadın1966 - Meleklerin İntikamı1966 - Vatan Kurtaran Aslan1966 - Fatih'in Fedaisi1966 - İntikam Ateşi1966 - Fırtına Beşler1966 - Ölüm Yaklaşıyor1966 - İhtiras Kurbanları1966 - Altın Küpeler1965 - Üç Kardeşe Bir Gelin1965 - Sevgili Öğretmenim1965 - Artık Düşman Değiliz1965 - Garip Bir İzdivaç1965 - Bir Gönül Oyunu1965 - Babamız Evleniyor1965 - Severek Ölenler1964 - Beş Şeker Kız1964 - Gençlik Rüzgarı1964 - Bana Derler Külhanlı1964 - Muhteşem Serseri1964 - Gecelerin Kadını1964 - Koçum Benim1964 - Hızır Dede1964 - Kral Arkadaşım1964 - Kimse Fatma Gibi Öpemez1963 - Beyaz Güvercin1963 - Sayın Bayan Kaynak: Süleyman Turan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?