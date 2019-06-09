Anadolu'nun sıcaklığını tuvallerine taşıyan usta ressam İbrahim Balaban, 98 yaşında hayatını kaybetti

Anadolu'nun sıcaklığını tuvallerine taşıyan usta ressam İbrahim Balaban 98 yaşında hayatını kaybetti.



İBRAHİM BALABAN KİMDİR



Türk ressam İbrahim Balaban 1921’de Bursa’da doğdu. Doğduğu köyün (Seçköy) üç sınıflı ilkokulunu bitirdikten (1931) sonra, çobanlık, tarım işçiliği yapan, taş kırma işinde çalıştı.



Cezaevinde Nazım Hikmet’i tanıyıp ondan resim yapmayı öğrendi.



1953’te İstanbul’da düzenlediği ilk kişisel sergisiyle, toplumsal gerçekçi akıma yöneldi. “Birinci dönem” adını verdiği bu sergiyi, 1959 yılından başlayarak çeşitli aralıklarla Ankara ve İstanbul’da açtığı öteki dönem sergileri izledi.



Kendi kendini yetiştirmiş bir ressam olan Balaban’ın yapıtlarında, anonim halk resmi geleneği egemen öğe olarak önemini korumakla birlikte, toplumsallığın düşünsel bir eğilimle aynı düzeyde anlam kazanmış olması, bu resmi, dar feodal kalıpların üstüne çıkarmıştır. Bu nedenle Balaban’a biçim ve içeriğiyle halk geleneklerinden esinlenen, ama bu geleneği çağdaş bir tabana oturtmaya çalışan bir sanatçı gözüyle bakılmalıdır.



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