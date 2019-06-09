Türk resiminin, Türk sanat yaşamının önemli isimlerinden ressam, Nazım Hikmet'in yaşayan yol arkadaşlarından İbrahim Balaban 98 yaşında hayata veda etti. Balaban, İstanbul Şile'de yaşadığı evinde hayata gözlerini yumdu

Anadolu'nun sıcaklığını tuvallerine taşıyan, Türkiye'de aydınlanma mücadelesinin simgelerinden İbrahim Balaban 98 yaşında hayatını kaybetti.



Nazım Hikmet'in yaşayan son yol arkadaşlarındandı. Resim yapmayı da ondan öğrenmişti.



Türk ressam İbrahim Balaban 1921’de Bursa’da doğdu.



Doğduğu köyün üç sınıflı ilkokulunu bitirdikten sonra, 1930'lu yıllarda çobanlık, tarım işçiliği yaptı, taş kırma işinde de çalıştı.



16 yaşında girdiği cezaevinde Nazım Hikmet ile tanışan Balabanın hayatı o zaman değişti. Resim sanatını Nazım Hikmet'ten öğrendi.



Sanat yaşamı boyunca Anadolu köylüsünü ağırlıklı olarak resimlerinde işledi.



Usta sanatçı Silivri Balyoz kumpasına karşı mücadelede en önde yer alan aydınlardan birisiydi.



Balaban'ın cenazesi Salı günü öğlen Şişli Merkez Camii'nden kaldırılacak.



Tüm sevenlerinin ve milletimizin başı sağolsun.



ulusal.com.tr

