Ses sanatçısı Onur Akay, arabesk müziğin sevilen isimlerinden Selahattin Özdemir'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu

Ses sanatçısı Onur Akay, arabesk müziğin sevilen isimlerinden Selahattin Özdemir'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.



Akay, "Selahattin Özdemir, dün gece kalp krizi geçirdi ve şu an Mersin Toros Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatıyor ve durumu çok kritik. Dualarınızı esirgemeyin." ifadelerini kullandı.



Selahattin Özdemir Kimdir?



1961 yılında Adana dünyaya gelen Selahattin Özdemir, ilk albümünü 1982 yılında piyasaya çıkarmış ve 20’nin üzerinde albüm yapmıştır. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özdemir, gençlik yıllarında okuduğu ‘Yanlış Yerde Doğmuşum,’Yaşamam Artık, ‘Esrar Perdesi ve ‘Hem yaratıyorsun hem Unutuyorsun’ isimli 4 şarkıdan dolayı pişmanlık duyup, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne başvurmuş ve bu şarkıların albümlerinden çıkartılmasını ve radyolarda çalınmamasını talep etmiştir. Özdemir, 2019 yılında ise Mozart'ın 21. piyano konçertosunu sözlü olarak yorumlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.