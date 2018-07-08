Yeşilçam efsanesi Ediz Hun'un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem, 64 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Ses sanatçısı Onur Akay, oyuncu Nazif Kündem'in 64 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.



Akay, oyuncunun ölüm nedenini ve cenaze bilgilerini de sosyal medya hesabından paylaştı.



ÇOCUK YAŞTA YEŞİLÇAM'DA BOY GÖSTERDİ

1965 yılında 'Hıçkırık' isimli filmde 'Küçük Kenan' karakterine hayat veren, Ediz Hun'un küçüklüğünü oynayarak tanınan, Yeşilçam'a çocuk oyuncu olarak adım atan, ayrıca uzun yıllar Türk sinemasının mutfağında da görev yapan ve' setin lokomotifi' lakabıyla tanınan Nafiz Kündem, dün gece vefat etti.



Kansere 64 yaşında yenik düşen Nazif Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.