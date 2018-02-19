Sylvester Stallone öldü mü? Dünya sinemasının başarılı aktörleri arasında yer alan Sylvester Stallone'un öldüğü yönündeki söylentiler Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım platformlarında bir anda yayıldı. "Rocky Balboa" ve "Rambo" karakterlerinin yaratıcısı Sylvester Stallone cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Sylvester Stallone kaç yaşında? Sylvester Stallone kimdir, hangi filmlerde yer aldı? İşte ayrıntılar...

Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin öldüğüne yönelik paylaşımlar sosyal medyada bir anda paylaşıldı...



Bir nesilin Rocky ve Rambo olarak tanıdığı ünlü aktör Sylvester Stallone ile ilgili öldüğü yönünde haberler sosyal medyada dolanıyor. Rocky’nin hikayesine devam eden Creed’in çekimleri devam ederken, sosyal medyadan yayılan bu haber ortalığı bir anda karıştırdı.



Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarında ortaya atılan bu iddianın ardından Stallone cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.



Sosyal medya yalanı olabilir.



Henüz kesin bir bilgi olmasa da bu tarz haberler genelde fan sayfalarından paylaşılıyor ve büyük ihtimalle takipçi kasmak ve artırmak için yapılıyor. Bu nedenle haberin fake olma ihtimali yüksek...



Sylvester Stallone kimdir?







6 Temmuz 1946'da New York'ta doğdu. Babası İtalyan asıllı berber Frank Stallone ve annesi Rus Yahudisi ve Fransız asıllı dansçı Jacqueline "Jackie" Stallone'dur. Erkek kardeşi müzisyen Frank Stallone'dur.



Stallone, dikkat çekmek için çaba sarf etmemesine rağmen öğrencilik döneminde 12 kez okul değiştirmiş ve bu okullardan davranış bozukluğu olduğu gerekçesiyle atılmıştır. 1967 yılında Miami Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim görmeye başladı; ancak 1969'da mezun olamadan ayrıldı.



Stallone, 1970 yılında 24 yaşındayken The Party at Kitty and Stud's adlı bir soft porno filmde başrol oynadı. Rocky adlı filmle üne kavuşunca film Italian Stallion adıyla yeniden yayınlandı. Profesyonel bir oyuncu olarak oynadığı ilk filmi 1971 yılındaki Bananas'tır; ancak asıl çıkışını 1976 yılında çevirdiği Rocky filmiyle yakalamıştır. Bu filmde İtalyan asıllı bir boksör olan Rocky Balboa'nın hayatı anlatılmış ve filmin gişe başarısı beklenenin üstünde çıkınca projeye devam kararı alınmıştır. Rocky adının, 1956 yılında boksu namağlup bir şekilde bırakan ağırsiklet boks şampiyonu Rocky Marciano'dan esinlenerek verildiği düşünülmektedir. Stallone, Rocky efsanesi ile sadece oyunculuğunu değil aynı zamanda senaryo yazarlığı ve yönetmenlik gibi özelliklerini de sergilemiş oluyordu. Rocky serisinin bütün filmlerini kendisi kaleme almış ve serinin 2,3,4 ve 5. bölümlerinde yönetmenlik koltuğuna oturmuştur. Bu filmlerde Rocky İtalyan asıllı olmasına rağmen şortu Amerikan bayrağına bürünmüştür. Aynı zamanda Rocky serisi filmlerde Stallone kendi düşüncelerini yansıtmaktadır. Bir maçta siyahi bir boksörü devirirken serideki diğer bir filmde Rus boksörü ringde nakavt etmiştir. Rus ideolojisi ve Amerika'da yaşayan siyahilerle ilgili fikirlerini filmlerinde ringe taşımış ve bu karşılaşmalardan Rocky Balboa (ABD) galip ayrılmıştır ama siyahi dostluğunu da göstermiştir.



Sylvester Stallone, Rocky ile çıkış yaşamasına rağmen onu tüm dünyanın gözünde kahraman yapan 1982 yılında çevrilen İlk Kan filmindeki John Rambo karakteridir. Öyle ki ter içerisinde kalmış vücudundaki tüm damarlarının göründüğü sonuna kadar gerilmiş kaslara ve yaptığı işlere bakıldığında (tek başına Afganistan'a girmek gibi.) hayran kalmamak mümkün değildi. Bu filmdeki hayranlık yine Stallone için bir devam filminin kapısını aralamıştır. 1985 ve 1988 yıllarında 3'er sene arayla gelen Rambo serisi beyaz perdeyi dolayısıyla hayranlarını yalnız bırakmamıştır. 2008 yılında serinin 4. filmi olan Rambo 4 adlı filmi gösterime girdi



Empire dergisinin 1997 yılındaki Ekim ayı sayısında Tüm Zamanların En İyi 100 Film Yıldızı sıralamasında 92. sırada yer aldı.



Özel hayatı



Stallone ilk olarak Sasha Czazk ile evlendi. Bu evliliğinden Sage ve Seargeoh adında iki oğlu olmuştur. 1985 yılında boşandılar. Sonrasında Stallone manken Brigitte Nielsen ile evlendi ve 1.5 yıl sonra boşandılar. Jennifer Flavin adlı mankenle evlenerek 3. kez dünya evine giren aktörün bu evlilikten de 3 kızı bulunmaktadır. Oğlu Sage Stallone 13 Temmuz 2012'de, henüz 36 yaşında hayatını kaybetmiştir.



FİLMOGRAFİ



Yönetmen :



2010 - Cehennem Melekleri



2008 - John Rambo



2006 - Rocky Balboa



1985 - Rocky IV



1983 - Hayatta Kalmak



1982 - Rocky III



1979 - Rocky II



1978 - Cennet Yolu



Senaryo :



2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu



2014 - Cehennem Melekleri 3



2013 - Sivil Cephe



2012 - Cehennem Melekleri 2



2010 - Cehennem Melekleri



2008 - John Rambo



2006 - Rocky Balboa



2001 - Yarışçı



1993 - Dağcı



1990 - Rocky V



1988 - Rambo III



1987 - Zirveye Çıkış



1986 - Kobra



1985 - Rocky IV



1985 - Rambo II



1984 - Kristal Kovboy



1983 - Hayatta Kalmak



1982 - İlk Kan



1982 - Rocky III



1979 - Rocky II



1978 - Cennet Yolu



1976 - Rocky



1974 - The Lord's Of Flatbush



Yapımcı :



2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu



2006 - Rocky Balboa



2001 - Yarışçı



Oyuncu :



2017 - Guardians of the Galaxy Vol. 2



2016 - Animal Crackers



2015 - Ratchet and Clank



2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu



2014 - The Go-Go Boys: The Inside Sto...



2014 - Reach Me



2014 - Cehennem Melekleri 3



2013 - İntikam Kurşunu



2013 - Supermensch: The Legend of She...



2013 - Kaçış Planı



2013 - Grudge Match



2012 - Cehennem Melekleri 2



2011 - Hayvan Bakıcısı



2010 - Guys Choice



2010 - Cehennem Melekleri



2009 - Incredible Love



2008 - John Rambo



2008 - Bigger Stronger Faster



2006 - Rocky Balboa



2005 - i Love The '90s: Part Deux



2003 - Taksi 3



2003 - Spy Kids 3-D: Oyun Bitti



2003 - Las Vegas



2003 - Kumarbaz



2003 - Afi's 100 Years... 100 Heroes ...



2002 - Ultimate Fights From The Movie...



2002 - D-Tox



2002 - Angelonun İntikamı



2001 - Yarışçı



2000 - Yüzleşme



1998 - Karınca Z



1997 - Güç Bölgesi



1996 - Günışığı



1995 - Yargıç



1995 - Suikastçı



1994 - Uzman



1993 - Late Show With David Letterman



1993 - Dağcı



1993 - Cezalandırıcı



1992 - The Tonight Show With Jay Leno



1992 - Peter's Friends



1992 - Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek



1991 - Oscar



1990 - Rocky V



1989 - Tango ve Cash



1989 - Hür Kan



1988 - Rambo III



1987 - Zirveye Çıkış



1986 - Kobra



1985 - Rocky IV



1985 - Rambo II



1984 - Kristal Kovboy



1983 - The 55th Annual Academy Awards



1983 - Hayatta Kalmak



1982 - İlk Kan



1982 - Rocky III



1981 - Zafere Kaçış



1981 - Gece Şahini



1979 - Rocky II



1978 - F.I.S.T



1978 - Cennet Yolu



1976 - Rocky



1975 - İkinci Caddenin Mahpusu



1975 - Farewell, My Lovely



1975 - Death Race 2000



1975 - Capone 1975 - Bitmeyen Kavga



1974 - The Lord's Of Flatbush



1973 - Rebel



1971 - Klute



1971 - Bananas

