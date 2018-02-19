Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin öldüğüne yönelik paylaşımlar sosyal medyada bir anda paylaşıldı...
Bir nesilin Rocky ve Rambo olarak tanıdığı ünlü aktör Sylvester Stallone ile ilgili öldüğü yönünde haberler sosyal medyada dolanıyor. Rocky’nin hikayesine devam eden Creed’in çekimleri devam ederken, sosyal medyadan yayılan bu haber ortalığı bir anda karıştırdı.
Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarında ortaya atılan bu iddianın ardından Stallone cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
Sosyal medya yalanı olabilir.
Henüz kesin bir bilgi olmasa da bu tarz haberler genelde fan sayfalarından paylaşılıyor ve büyük ihtimalle takipçi kasmak ve artırmak için yapılıyor. Bu nedenle haberin fake olma ihtimali yüksek...
Sylvester Stallone kimdir?
6 Temmuz 1946'da New York'ta doğdu. Babası İtalyan asıllı berber Frank Stallone ve annesi Rus Yahudisi ve Fransız asıllı dansçı Jacqueline "Jackie" Stallone'dur. Erkek kardeşi müzisyen Frank Stallone'dur.
Stallone, dikkat çekmek için çaba sarf etmemesine rağmen öğrencilik döneminde 12 kez okul değiştirmiş ve bu okullardan davranış bozukluğu olduğu gerekçesiyle atılmıştır. 1967 yılında Miami Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim görmeye başladı; ancak 1969'da mezun olamadan ayrıldı.
Stallone, 1970 yılında 24 yaşındayken The Party at Kitty and Stud's adlı bir soft porno filmde başrol oynadı. Rocky adlı filmle üne kavuşunca film Italian Stallion adıyla yeniden yayınlandı. Profesyonel bir oyuncu olarak oynadığı ilk filmi 1971 yılındaki Bananas'tır; ancak asıl çıkışını 1976 yılında çevirdiği Rocky filmiyle yakalamıştır. Bu filmde İtalyan asıllı bir boksör olan Rocky Balboa'nın hayatı anlatılmış ve filmin gişe başarısı beklenenin üstünde çıkınca projeye devam kararı alınmıştır. Rocky adının, 1956 yılında boksu namağlup bir şekilde bırakan ağırsiklet boks şampiyonu Rocky Marciano'dan esinlenerek verildiği düşünülmektedir. Stallone, Rocky efsanesi ile sadece oyunculuğunu değil aynı zamanda senaryo yazarlığı ve yönetmenlik gibi özelliklerini de sergilemiş oluyordu. Rocky serisinin bütün filmlerini kendisi kaleme almış ve serinin 2,3,4 ve 5. bölümlerinde yönetmenlik koltuğuna oturmuştur. Bu filmlerde Rocky İtalyan asıllı olmasına rağmen şortu Amerikan bayrağına bürünmüştür. Aynı zamanda Rocky serisi filmlerde Stallone kendi düşüncelerini yansıtmaktadır. Bir maçta siyahi bir boksörü devirirken serideki diğer bir filmde Rus boksörü ringde nakavt etmiştir. Rus ideolojisi ve Amerika'da yaşayan siyahilerle ilgili fikirlerini filmlerinde ringe taşımış ve bu karşılaşmalardan Rocky Balboa (ABD) galip ayrılmıştır ama siyahi dostluğunu da göstermiştir.
Sylvester Stallone, Rocky ile çıkış yaşamasına rağmen onu tüm dünyanın gözünde kahraman yapan 1982 yılında çevrilen İlk Kan filmindeki John Rambo karakteridir. Öyle ki ter içerisinde kalmış vücudundaki tüm damarlarının göründüğü sonuna kadar gerilmiş kaslara ve yaptığı işlere bakıldığında (tek başına Afganistan'a girmek gibi.) hayran kalmamak mümkün değildi. Bu filmdeki hayranlık yine Stallone için bir devam filminin kapısını aralamıştır. 1985 ve 1988 yıllarında 3'er sene arayla gelen Rambo serisi beyaz perdeyi dolayısıyla hayranlarını yalnız bırakmamıştır. 2008 yılında serinin 4. filmi olan Rambo 4 adlı filmi gösterime girdi
Empire dergisinin 1997 yılındaki Ekim ayı sayısında Tüm Zamanların En İyi 100 Film Yıldızı sıralamasında 92. sırada yer aldı.
Özel hayatı
Stallone ilk olarak Sasha Czazk ile evlendi. Bu evliliğinden Sage ve Seargeoh adında iki oğlu olmuştur. 1985 yılında boşandılar. Sonrasında Stallone manken Brigitte Nielsen ile evlendi ve 1.5 yıl sonra boşandılar. Jennifer Flavin adlı mankenle evlenerek 3. kez dünya evine giren aktörün bu evlilikten de 3 kızı bulunmaktadır. Oğlu Sage Stallone 13 Temmuz 2012'de, henüz 36 yaşında hayatını kaybetmiştir.
FİLMOGRAFİ
Yönetmen :
2010 - Cehennem Melekleri
2008 - John Rambo
2006 - Rocky Balboa
1985 - Rocky IV
1983 - Hayatta Kalmak
1982 - Rocky III
1979 - Rocky II
1978 - Cennet Yolu
Senaryo :
2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu
2014 - Cehennem Melekleri 3
2013 - Sivil Cephe
2012 - Cehennem Melekleri 2
2010 - Cehennem Melekleri
2008 - John Rambo
2006 - Rocky Balboa
2001 - Yarışçı
1993 - Dağcı
1990 - Rocky V
1988 - Rambo III
1987 - Zirveye Çıkış
1986 - Kobra
1985 - Rocky IV
1985 - Rambo II
1984 - Kristal Kovboy
1983 - Hayatta Kalmak
1982 - İlk Kan
1982 - Rocky III
1979 - Rocky II
1978 - Cennet Yolu
1976 - Rocky
1974 - The Lord's Of Flatbush
Yapımcı :
2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu
2006 - Rocky Balboa
2001 - Yarışçı
Oyuncu :
2017 - Guardians of the Galaxy Vol. 2
2016 - Animal Crackers
2015 - Ratchet and Clank
2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu
2014 - The Go-Go Boys: The Inside Sto...
2014 - Reach Me
2014 - Cehennem Melekleri 3
2013 - İntikam Kurşunu
2013 - Supermensch: The Legend of She...
2013 - Kaçış Planı
2013 - Grudge Match
2012 - Cehennem Melekleri 2
2011 - Hayvan Bakıcısı
2010 - Guys Choice
2010 - Cehennem Melekleri
2009 - Incredible Love
2008 - John Rambo
2008 - Bigger Stronger Faster
2006 - Rocky Balboa
2005 - i Love The '90s: Part Deux
2003 - Taksi 3
2003 - Spy Kids 3-D: Oyun Bitti
2003 - Las Vegas
2003 - Kumarbaz
2003 - Afi's 100 Years... 100 Heroes ...
2002 - Ultimate Fights From The Movie...
2002 - D-Tox
2002 - Angelonun İntikamı
2001 - Yarışçı
2000 - Yüzleşme
1998 - Karınca Z
1997 - Güç Bölgesi
1996 - Günışığı
1995 - Yargıç
1995 - Suikastçı
1994 - Uzman
1993 - Late Show With David Letterman
1993 - Dağcı
1993 - Cezalandırıcı
1992 - The Tonight Show With Jay Leno
1992 - Peter's Friends
1992 - Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek
1991 - Oscar
1990 - Rocky V
1989 - Tango ve Cash
1989 - Hür Kan
1988 - Rambo III
1987 - Zirveye Çıkış
1986 - Kobra
1985 - Rocky IV
1985 - Rambo II
1984 - Kristal Kovboy
1983 - The 55th Annual Academy Awards
1983 - Hayatta Kalmak
1982 - İlk Kan
1982 - Rocky III
1981 - Zafere Kaçış
1981 - Gece Şahini
1979 - Rocky II
1978 - F.I.S.T
1978 - Cennet Yolu
1976 - Rocky
1975 - İkinci Caddenin Mahpusu
1975 - Farewell, My Lovely
1975 - Death Race 2000
1975 - Capone 1975 - Bitmeyen Kavga
1974 - The Lord's Of Flatbush
1973 - Rebel
1971 - Klute
1971 - Bananas
Sylvester Stallone öldü mü? Dünya sinemasının başarılı aktörleri arasında yer alan Sylvester Stallone'un öldüğü yönündeki söylentiler Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım platformlarında bir anda yayıldı. "Rocky Balboa" ve "Rambo" karakterlerinin yaratıcısı Sylvester Stallone cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Sylvester Stallone kaç yaşında? Sylvester Stallone kimdir, hangi filmlerde yer aldı? İşte ayrıntılar...
Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin öldüğüne yönelik paylaşımlar sosyal medyada bir anda paylaşıldı...