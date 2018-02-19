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Son dakika: Sylvester Stallone öldü mü? (Sylvester Stallone kimdir, kaç yaşında)

Sylvester Stallone öldü mü? Dünya sinemasının başarılı aktörleri arasında yer alan Sylvester Stallone'un öldüğü yönündeki söylentiler Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım platformlarında bir anda yayıldı. "Rocky Balboa" ve "Rambo" karakterlerinin yaratıcısı Sylvester Stallone cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Sylvester Stallone kaç yaşında? Sylvester Stallone kimdir, hangi filmlerde yer aldı? İşte ayrıntılar...

Son dakika: Sylvester Stallone öldü mü? (Sylvester Stallone kimdir, kaç yaşında)

Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin öldüğüne yönelik paylaşımlar sosyal medyada bir anda paylaşıldı... 

Bir nesilin Rocky ve Rambo olarak tanıdığı ünlü aktör Sylvester Stallone ile ilgili öldüğü yönünde haberler sosyal medyada dolanıyor. Rocky’nin hikayesine devam eden Creed’in çekimleri devam ederken, sosyal medyadan yayılan bu haber ortalığı bir anda karıştırdı.

Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarında ortaya atılan bu iddianın ardından Stallone cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
 
Sosyal medya yalanı olabilir.

Henüz kesin bir bilgi olmasa da bu tarz haberler genelde fan sayfalarından paylaşılıyor ve büyük ihtimalle takipçi kasmak ve artırmak için yapılıyor. Bu nedenle haberin fake olma ihtimali yüksek... 
 
Sylvester Stallone kimdir?



6 Temmuz 1946'da New York'ta doğdu. Babası İtalyan asıllı berber Frank Stallone ve annesi Rus Yahudisi ve Fransız asıllı dansçı Jacqueline "Jackie" Stallone'dur. Erkek kardeşi müzisyen Frank Stallone'dur.

Stallone, dikkat çekmek için çaba sarf etmemesine rağmen öğrencilik döneminde 12 kez okul değiştirmiş ve bu okullardan davranış bozukluğu olduğu gerekçesiyle atılmıştır. 1967 yılında Miami Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim görmeye başladı; ancak 1969'da mezun olamadan ayrıldı.

Stallone, 1970 yılında 24 yaşındayken The Party at Kitty and Stud's adlı bir soft porno filmde başrol oynadı. Rocky adlı filmle üne kavuşunca film Italian Stallion adıyla yeniden yayınlandı. Profesyonel bir oyuncu olarak oynadığı ilk filmi 1971 yılındaki Bananas'tır; ancak asıl çıkışını 1976 yılında çevirdiği Rocky filmiyle yakalamıştır. Bu filmde İtalyan asıllı bir boksör olan Rocky Balboa'nın hayatı anlatılmış ve filmin gişe başarısı beklenenin üstünde çıkınca projeye devam kararı alınmıştır. Rocky adının, 1956 yılında boksu namağlup bir şekilde bırakan ağırsiklet boks şampiyonu Rocky Marciano'dan esinlenerek verildiği düşünülmektedir. Stallone, Rocky efsanesi ile sadece oyunculuğunu değil aynı zamanda senaryo yazarlığı ve yönetmenlik gibi özelliklerini de sergilemiş oluyordu. Rocky serisinin bütün filmlerini kendisi kaleme almış ve serinin 2,3,4 ve 5. bölümlerinde yönetmenlik koltuğuna oturmuştur. Bu filmlerde Rocky İtalyan asıllı olmasına rağmen şortu Amerikan bayrağına bürünmüştür. Aynı zamanda Rocky serisi filmlerde Stallone kendi düşüncelerini yansıtmaktadır. Bir maçta siyahi bir boksörü devirirken serideki diğer bir filmde Rus boksörü ringde nakavt etmiştir. Rus ideolojisi ve Amerika'da yaşayan siyahilerle ilgili fikirlerini filmlerinde ringe taşımış ve bu karşılaşmalardan Rocky Balboa (ABD) galip ayrılmıştır ama siyahi dostluğunu da göstermiştir.

Sylvester Stallone, Rocky ile çıkış yaşamasına rağmen onu tüm dünyanın gözünde kahraman yapan 1982 yılında çevrilen İlk Kan filmindeki John Rambo karakteridir. Öyle ki ter içerisinde kalmış vücudundaki tüm damarlarının göründüğü sonuna kadar gerilmiş kaslara ve yaptığı işlere bakıldığında (tek başına Afganistan'a girmek gibi.) hayran kalmamak mümkün değildi. Bu filmdeki hayranlık yine Stallone için bir devam filminin kapısını aralamıştır. 1985 ve 1988 yıllarında 3'er sene arayla gelen Rambo serisi beyaz perdeyi dolayısıyla hayranlarını yalnız bırakmamıştır. 2008 yılında serinin 4. filmi olan Rambo 4 adlı filmi gösterime girdi

Empire dergisinin 1997 yılındaki Ekim ayı sayısında Tüm Zamanların En İyi 100 Film Yıldızı sıralamasında 92. sırada yer aldı.

Özel hayatı

Stallone ilk olarak Sasha Czazk ile evlendi. Bu evliliğinden Sage ve Seargeoh adında iki oğlu olmuştur. 1985 yılında boşandılar. Sonrasında Stallone manken Brigitte Nielsen ile evlendi ve 1.5 yıl sonra boşandılar. Jennifer Flavin adlı mankenle evlenerek 3. kez dünya evine giren aktörün bu evlilikten de 3 kızı bulunmaktadır. Oğlu Sage Stallone 13 Temmuz 2012'de, henüz 36 yaşında hayatını kaybetmiştir.

FİLMOGRAFİ

Yönetmen : 

2010 - Cehennem Melekleri  

2008 - John Rambo  

2006 - Rocky Balboa

1985 - Rocky IV

1983 - Hayatta Kalmak 

1982 - Rocky III 

1979 - Rocky II 

1978 - Cennet Yolu 

Senaryo : 

2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu 

2014 - Cehennem Melekleri 3 

2013 - Sivil Cephe 

2012 - Cehennem Melekleri 2 

2010 - Cehennem Melekleri 

2008 - John Rambo 

2006 - Rocky Balboa 

2001 - Yarışçı 

1993 - Dağcı 

1990 - Rocky V 

1988 - Rambo III 

1987 - Zirveye Çıkış

1986 - Kobra 

1985 - Rocky IV 

1985 - Rambo II 

1984 - Kristal Kovboy 

1983 - Hayatta Kalmak 

1982 - İlk Kan 

1982 - Rocky III

1979 - Rocky II 

1978 - Cennet Yolu 

1976 - Rocky 

1974 - The Lord's Of Flatbush 

Yapımcı

2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu 

2006 - Rocky Balboa 

2001 - Yarışçı 

Oyuncu

2017 - Guardians of the Galaxy Vol. 2 

2016 - Animal Crackers 

2015 - Ratchet and Clank 

2015 - Creed: Efsanenin Doğuşu

2014 - The Go-Go Boys: The Inside Sto...

2014 - Reach Me  

2014 - Cehennem Melekleri 3 

2013 - İntikam Kurşunu

2013 - Supermensch: The Legend of She... 

2013 - Kaçış Planı 

2013 - Grudge Match 

2012 - Cehennem Melekleri 2 

2011 - Hayvan Bakıcısı 

2010 - Guys Choice 

2010 - Cehennem Melekleri 

2009 - Incredible Love 

2008 - John Rambo 

2008 - Bigger Stronger Faster 

2006 - Rocky Balboa 

2005 - i Love The '90s: Part Deux  

2003 - Taksi 3 

2003 - Spy Kids 3-D: Oyun Bitti 

2003 - Las Vegas

2003 - Kumarbaz 

2003 - Afi's 100 Years... 100 Heroes ... 

2002 - Ultimate Fights From The Movie... 

2002 - D-Tox

2002 - Angelonun İntikamı

2001 - Yarışçı 

2000 - Yüzleşme 

1998 - Karınca Z 

1997 - Güç Bölgesi

1996 - Günışığı 

1995 - Yargıç

1995 - Suikastçı 

1994 - Uzman 

1993 - Late Show With David Letterman 

1993 - Dağcı 

1993 - Cezalandırıcı 

1992 - The Tonight Show With Jay Leno 

1992 - Peter's Friends

1992 - Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek

1991 - Oscar 

1990 - Rocky V 

1989 - Tango ve Cash

1989 - Hür Kan 

1988 - Rambo III

1987 - Zirveye Çıkış 

1986 - Kobra 

1985 - Rocky IV 

1985 - Rambo II 

1984 - Kristal Kovboy 

1983 - The 55th Annual Academy Awards  

1983 - Hayatta Kalmak

1982 - İlk Kan 

1982 - Rocky III 

1981 - Zafere Kaçış 

1981 - Gece Şahini

1979 - Rocky II 

1978 - F.I.S.T

1978 - Cennet Yolu 

1976 - Rocky

1975 - İkinci Caddenin Mahpusu 

1975 - Farewell, My Lovely

1975 - Death Race 2000  

1975 - Capone 1975 - Bitmeyen Kavga 

1974 - The Lord's Of Flatbush

1973 - Rebel 

1971 - Klute 

1971 - Bananas 
 

Etiketler; #Rambo #Rocky Balboa #Sylvester Stallone kimdir #Sylvester Stallone öldü mü
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