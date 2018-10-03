Acı haberi tiyatro oyuncusu ve yönetmen İrfan Kangı duyurdu...

'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Sadettin Yerebakan' karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.



66 yaşındaki Yıldırım Öcek, geçirdiği mide küçültme ameliyatından dolayı 4 gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı...



Durumunun ağır olduğu belirtilen Öcek, bugün yaşam mücadelesine yenik düşerek aramızdan ayrıldı.



Acı haberi, Öcek'in meslektaşı tiyatrocu İrfan Kangı Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Bir güzel adamı, bir şahane adamı daha kaybetmişiz bugün.Neşeli bir şekilde oyuna hazırlanırken geldi acı haber.Bu akşam tüm alkış ve kahkahalar,dualarımızla Yıldırım abimize.Ruhu şad mekanı cennet olsun. "

