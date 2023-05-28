Da Vinci son yemek tablosun'da ne saklıyordu?

Leonardo da Vinci dünyanın sonunu ve bunun ideal olandan daha erken gerçekleşeceğini öngörmüş. Çeşitli rivayetlere göre, 15. yüzyılın ünlü polimatı dünyanın sonunu öngörmüş ve kıyamet hayranları için bir Paskalya Yumurtası gibi Son Akşam Yemeği resimlerinin içine tarihin ipuçlarını sakladığı iddaa ediliyor.