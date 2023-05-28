Da Vinci son yemek tablosun'da ne saklıyordu?
Bir Vatikan araştırmacısına göre, da Vinci'nin Son Akşam Yemeği'nde kıyamet tarihini sakladığı iddia ediliyor.
Leonardo da Vinci dünyanın sonunu ve bunun ideal olandan daha erken gerçekleşeceğini öngörmüş. Çeşitli rivayetlere göre, 15. yüzyılın ünlü polimatı dünyanın sonunu öngörmüş ve kıyamet hayranları için bir Paskalya Yumurtası gibi Son Akşam Yemeği resimlerinin içine tarihin ipuçlarını sakladığı iddaa ediliyor.
İddiayı ortaya atan Vatikan araştırmacısı Sabrina Sforza Galitzia şu ifadeleri kullandı:
- Bir da Vinci şifresi var. Sadece Dan Brown tarafından popüler hale getirilen değil.
Kaliforniya Üniversitesi'nde araştırmacı olarak da Vinci'nin el yazmalarını inceleyen Galitzia, polimatın 21 Mart 4006'da kıyametin kopacağını öngördüğünü iddia etti. Galitzia'ya göre da Vinci mesajı "saldırıya uğramamak için" sakladı.
Mesajın tam olarak ne olduğu belirsizdir. Makaleler Galatzia'nın "matematiksel ve astrolojik" bir bulmacayı çözdüğüne atıfta bulunuyor ki bu da kanıt açısından "Güven bana kardeşim" demekle eşdeğer.