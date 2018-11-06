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Sonbahar güzelliği

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi Türkiye'nin 243. tabiat parkı... Bölge, doğal oluşumu ve saklı kalmış yapısıyla tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor. Kış öncesi renk cümbüşünün yaşandığı park, turistlerin de ilgisini çekiyor.

Sonbahar güzelliği

El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsü... Günpınar Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Burası Türkiye'nin 243. tabiat parkı. Sonbaharda rengarenk olan parkta ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşıyor.

Malatya'ya 110, ilçe merkezine ise 5 kilometre mesafedeki Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri.

Şelale; yeşil, mavi ve sarının bütün tonlarını taşıyor.

Bölge, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor.

Misafirler yaşadıkları anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #malatya #darende ilçesi #günpınar şelalesi
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