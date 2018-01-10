Ressam Yasemin Güler Yıldız'ın küresel ısınmanın zararlarını konu edinen "Sonun Başlangıcı" resim sergisi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Yasemin Güler Yıldız'ın küresel ısınmanın zararlarını konu edinen "Sonun Başlangıcı" resim sergisi, yarın sanatseverlerle buluşacak.



Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi'nde açılacak sergide, küresel ısınmanın zararlarını tavus kuşları figürleri kullanılarak anlatan eserler görülebilecek.



Sergi, 18 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.



Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden mezun olan ve halen resim öğretmenliği yapan Yasemin Güler Yıldız, 8'i kişisel toplam 12 resim sergisi açtı.