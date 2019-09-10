Sosyal medyada hayatını kaybeden Süleyman Turan için başsağlığı mesajları yağdı

Usta oyuncu Süleyman Turan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Turan için binlerce başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Ünlü isimler de çok sayıda mesaj paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Usta oyuncu birçok filmde rol almıştı.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Usta ismin cenaze töreni bilgileri henüz açıklanmadı.