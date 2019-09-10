Sosyal medyada hayatını kaybeden Süleyman Turan için başsağlığı mesajları yağdı
Ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın hayatını kaybetmesinin ardından art arda taziye mesajları geliyor. Birçok için ünlü isim de Süleyman Turan için "Mekanın cennet olsun" dedi. Sosyal medyada binlerce başsağlığı mesajı paylaşıldı
KÜLTÜR SANAT 10.09.2019, 10:12
Usta oyuncu Süleyman Turan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.
Turan için binlerce başsağlığı mesajı paylaşıldı.
Ünlü isimler de çok sayıda mesaj paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.
Usta oyuncu birçok filmde rol almıştı.
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Usta ismin cenaze töreni bilgileri henüz açıklanmadı.
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