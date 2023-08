“Soul Müziğin Diva”sı Türkiye’de

Dünyaca ünlü isimleri, gösterileri ve yapımları sanatseverlerle buluşturan Piu Entertainment, kuruluşunun 10. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Piu Entertainment, konser serisinin üçüncü konserinde Imany’i 7 Eylül’de Turkcell Vadi’de sevenleriyle buluşturacak.

Derin sesi, folk ve blues esintili besteleriyle dinleyicilerine farklı ruh hallerini bir arada yaşatan Fransız soul divası Imany, 7 Eylül’de Turkcell Vadi’de şarkılarını İstanbullular için söyleyecek. İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü kazanan sanatçı, Piu’nun 10 yıl konserlerinde unutulmaz bir konser verecek.

İlk albümü “Shape of a Broken Heart” ile üç ülkede platin plak ödülü kazanarak geniş bir hayran kitlesi edinen, “You Will Never Know” ve “Don’t Be Shy” single’ları ile dünya çapında üne kavuşan Imany, şarkılarında aşkın yanısıra, kadın hakları, iklim değişikliği gibi gibi birçok konuda sevenlerinin sesi oluyor ve adeta bir hikaye anlatıcısı olarak günümüz dünyasını şarkılarıyla anlatıyor.

Imany’nin hikayesini son yılların en popüler şarkıları eşliğinde anlatacağı ve izleyenleri müziğin ritmine kapılmaktan alıkoyamayacak bu konseri, 2021 yılında çıkardığı cover albümü Voodoo-Cello’da seslendirdiği ikonik pop şarkılarını tiyatral ögelerle bezenmiş benzersiz bir görsel şov eşliğinde, 8 yetenekli çello sanatçısı ile birlikte seslendireceği bu muhteşem müzik şölenini kaçırmayın.