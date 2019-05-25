Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı İzmir Şubesi, söyleşi ve Jazz Konseri düzenledi. Etkinliğe katılan sanatseverler, etkinlik kapsamında “Bir Tuş da Senden Olsun Bir Tuşa Kalbin Dokunsun” kuyruklu piyano kampanyasına destek oldu

Devlet Opera Bale Vakfı Onursal Genel Başkanı Tamer Levent’in sunumuyla, Devlet sanatçıları Özlem Çabuk ve Burçin Büke’nin katılımıyla söyleşi ve jazz konseri düzenlendi.



Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın düzenlediği etkinlikte genç sanatçılar Tolga Bilgin, Bora Peynirci ve Ozan Musluoğlu’da yer aldı.



Sanatçılar TOBAV tarafından çocukların daha iyi bir müzik eğitimi almak için başlatılan 'Bir Tuş da Senden Olsun, Bir Tuşa Kalbin dokunsun' kuyruklu piyano projesinin önemine dikkat çektiler.



Sanatı yaşama biçimi olarak algılanması gerektiğini söyleyen Tiyatrocu-Yazar Tamer Levent bu etkinlikle piyano, jazz ve operayı bir araya getirdiklerini dile getirdi.



İzmirlilere sanat dolu bir gece yaşatan TOBAV’ın, bağışlarla alacağı kuyruklu piyano projesine destekler devam ediyor.



HABER-KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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