52 yıllık sanat hayatına onlarca oyun sığdırdı. Hayatını ülkesine adayan usta tiyatro sanatçısı Dilek Türker'in yaşamı, Onur Duru yönetmenliğinde belgesel oldu. İstanbul Beyoğlu'nda yapılan “Soytariçe" adlı belgeselin galasına sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"Ruhu bedenine ,bedeni kendine sığmayan çoşkular prensesi "diye tarif etti yıllar önce onu Aziz Nesin.Türkiye'de kadın olmanın üstelik birde kadın sanatçı olmanın mücadelesini 52 yıldır veren usta sanatçı Dilek Türker'in mücadelesi belgesel oldu.Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" ünvanı aldı. Dilek Türker bir dönem gazetecilik de yaptı.İşte bu mücadeleyi belgelemeye karar verdi genç yönetmen Onur Duru. Belgesel için desteği Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu verdi.Genç yönetmen belgeselin çekim sürecini Ulusal Kanal'a anlattı."Soytariçe" İstanbul Beyoğlu'nda yaptı galasını.Sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı galaya.Dilek Türker yaşamının anlatıldığı belgeselin galasında duygularını Ulusal Kanal mikrafonlarına anlattı.Genç sanatçılara bir mesajı vardı Türker'in...Türker "muhalif sanatçılar üretim yapamıyor, engelleniyor" dedi.Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu, Dilek Türker'e vakıf adına teşşekür etti.Vatan Partsi Genel Başkanı Doğu Perinçek de belgeselin galasındaydı.Gecede sanat dünyasından isimlerde vardı.Aydınlık Gazetesi köşe yazarı Ufuk Söyletmez de "Dilek Türker benim için yürekli bir sanatçıyı ifade ediyor" dedi.Cumhuriyet Vakfı Başkanvekili Alev Coşkun'da galaya galaya katılan isimlerdendi.Galada Piyanist Deniz Bakırcıoğlu mini bir konser verdi.Belgeselin gösterim yaklaşık 1 saat sürdü. Türkere belgesel gösterimden sonra plaket verildi.