Spice Girls geri dönüyor: Efsane grup dünya turnesi için hazırlanıyor

90’ların kült pop grubu Spice Girls, 2026’da sahnelere dönmeye hazırlanıyor. 30. yıl kutlamaları kapsamında yapılması planlanan dünya turnesinde grubun dört üyesi yer alacak. Victoria Beckham’ın katılıp katılmayacağı ise hala merak konusu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Spice Girls geri dönüyor: Efsane grup dünya turnesi için hazırlanıyor
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Bir döneme damgasını vuran Spice Girls, 30. yıl dönümlerini hayranlarına özel bir dünya turnesiyle kutlamaya hazırlanıyor. İngiliz basınının iddialarına göre, grubun üyeleri Geri Horner, Emma Bunton, Mel B ve Mel C turne için gizlice hazırlıklara başladı.

Spice Girls'ün beşinci üyesi olan ve “Posh Spice” lakabıyla tanınan Victoria Beckham’ın turneye katılıp katılmayacağı ise hala netlik kazanmış değil. Haber Global'e göre, Beckham’ın turnede yer alma ihtimali oldukça düşük, ancak tek seferlik bir sürpriz performansla sahneye çıkabileceği de konuşuluyor.

Grup, 2019 yılında Victoria Beckham olmadan da turneye çıkmış ve büyük ilgi görmüştü. 13 stadyumda sahne alan Spice Girls, o turnede 700 bin bilet satarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Son olarak 2012 Londra Olimpiyatları’nın kapanış töreninde birlikte sahneye çıkan grup, yıllar sonra yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Grubun yeni dünya turnesinin 2026 yılında başlaması bekleniyor.

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