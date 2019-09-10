Süleyman Turan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Artık O, başarılı oyunculuğu ile hatırlanacak.

Yeşilçam filmlerinde oynadığı yardımcı erkek oyuncu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, 83 yaşında vefat etti.

Sanatçı, Kadıköy'deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Turan'ın kapıdaki gazeteleri almamasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. Süleyman Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Turan, Yeşilçam'da da çok sayıda filmde rol almıştı. Onlarca sinema filminde ve televizyon dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan ve çeşitli ödüller alan sanatçı, Dönme Dolap, Baş Belası ve Sevgili Dayım filmlerinin de senaryolarına imza attı.

Pek çok isim sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajı yayımladı. Ünlü oyuncu Turan'ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

ulusal.com.tr

