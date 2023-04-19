Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacak

Sultanahmet Camii'nde 5 yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Minarelerinden aydınlatma sistemine, çinilerinden halılarına kadar yenilenen cami açılış için artık saatler sayıyor. 2018 yılında başlayan çalışmaların son 5 aylık döneminde cami ziyarete ve ibadete kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Cuma namazıyla ibadete açılacak olan Sultan Ahmet Camii'nde hazırlıklar devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi şöyle dedi:

- Her baktığımızda ecdadın buradaki el izini görmek, onların oradaki yapmış olduğu çalışmaları burada sergilemek bize gurur veriyor.