Sümela Kültür Yolu Festivali’nde Oğuzhan Koç konseri

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da sahne aldı. Koç'a Trabzonlu sevnleri büyük ilgi gösterdi. Koç'u pankartlarla selamladı Trabzonlu sevnleri.

Sümela Kültür Yolu Festivali’nde Oğuzhan Koç konseri
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Yaz dönemini Türkiye’yi gezerek konserlerde geçiren Oğuzhan Koç dün akşam Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon’da konser verdi. 35 bin kişinin izlediği konserde hayranları Oğuzhan Koç’a seslerini pankartlarla duyurmaya çalıştı.

 “Yok” ve “Yok mu” adlı iki şarkısını aynı anda yayınlayan Oğuzhan Koç hız kesmeden konserlere devam ediyor. Oğuzhan Koç dün akşam Trabzon’da düzenlenen Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı. Alanı dolduran 35 bin kişi Oğuzhan Koç’a eşlik etti. Karadenizliler uzun süre akıllardan silinmeyecek bir geceye şahit oldu.  

Sümela Kültür Yolu Festivali’nde Oğuzhan Koç konseri - Resim : 1

 Seyirciler arasında bir grup Oğuzhan Koç hayranı evde hazırladıkları döviz ve pankartlarla dikkat çekti. Oğuzhan Koç’un şarkı sözlerinden oluşan mesajlar taşıyan bu pankartlarda “Beni İyi Sanıyorlar”, “Yine Yaz Bitti Biz Göremeden Güneşi” yazıyordu.

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