Süryanilerden kutsal sayılan Şırnak'taki 'Sefine'ye ziyaret
Nuh'un Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen ve kutsal olarak kabul edilen Şırnak'taki Cudi Dağı 'Sefine' bölgesini ziyaret eden Süryaniler, burada ilahiler okudu.
Şırnak'ta Nuh Tufanı sonrası Nuh'un Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal kabul edilen 2 bin 114 rakımlı 'Sefine' bölgesini, Şırnak Üniversitesi ile Freie Universität Berlin, Universidad de Salamanca ve Landeszentrale für politische Bildung Hamburg tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘1’inci Uluslararası Turabdin Sempozyumu’na katılan Süryaniler ziyaret etti.
Sefine bölgesinde Hazreti Nuh’un mescidi olarak kabul edilen bölgeye gelen Süryanilere, Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İbrahim Baz tarafından kısa bir bilgilendirme yapıldı. Ardından Süryaniler Sefine bölgesinde halen kendi ibadetleri sırasında seslendirdikleri Kardu ilahisini seslendirdiler.
Yapılan ziyaret ile ilgili konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, şu sözleri söyledi:
-Burası Hazreti Nuh’un gemisinin indiği yer. Kuran-ı Kerim’de burası kutsal, mübarek bir yer olarak tasvir ediliyor. Kuran-ı Kerim’de 3-4 yer için mübarek tabiri kullanılıyor. Bir tanesi de burası Cudi, Bütün dinler tarafından kutsal kabul edilen bir yer. Şimdiye kadar pek çok ekibi üniversite olarak buraya getirdik. Son olarak Süryanilerin bir ekibi buraya geldi. Düzenlediğimiz Turabdin Sempozyumu’na katılan akademisyenler buraya geldiler. Onları burada ağırladık. Hazreti Nuh insanlığın ikinci babası olunca bütün insanlar aslında buradan dünyaya yayılmışlardır. Kutsal kitapların teorisi böyle. Onların tezi böyle. Ben de buna inanıyorum. Bütün insanların ata yurdudur. O açıdan ziyaret edilmeye değer bir mekan, bir makam