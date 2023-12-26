Tahran'da "Türk Kedileri" Sergisi Açıldı
Tahran Yunus Emre Enstitüsü, Tahran’daki kedi müzesinde “Nazlı Dostlarımızın Hikayesi” isimli bir fotoğraf sergisi açtı.
Sergi, Türkiye’nin farklı şehirlerinde farklı zamanlarda çekilmiş ve dikkat çekici hikayesi olan kedi fotoğraflarından oluştu.
2 Ocak’a kadar ziyarete açık olacak serginin açılış törenine Türkiye Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, İranlı kedi severler ile bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.
Sergiye ilişkin kısa tanıtım konuşmalarının ardından Büyükelçi Kırlangıç, Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir ile müzenin kurucusu Siyavuş Hatemi serginin açılık kurdelesini kesti. Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.
BİRBİRİNDEN FARKLI HİKAYESİ OLAN KEDİLER BU SERGİDE
Tahran YEE Koordinatörü Özdemir, "Bugün Tahran Kedi Müzesi’nde Anadolu Ajansı’nın fotoğraf arşivinden elde ettiğimiz, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında, farklı zaman ve mekanlarında çekilmiş olan Türkiye kedilerini, sergide gösterme imkanı bulduk." dedi.