Hepimizin ezbere bildiği "Yerine Sevemem", Sevdik Sevdalandık" gibi sözlerini yazan Zeynep Talu, bu kez mikrofonu müzik sahnesinde. Talu, canlı müziğin sevilen isimlerinden Barbaros ile şarkıların geçmişene doğru yolculuğa çıkarıyor. Sanatçı "Talu Şarkıları" projesini Ulusal Kanal'a anlattı.

TEM EKRAN ATILDI



Türk pop müziğinin yüzlerce şarkısı O'nun imzasını taşıyor. Bugüne kadar şarkı sözü yazarı kimliği ile tanıdığımız Zeynep Talu, bu kez mikrofonu eline alıyor ve izleyicileri 70’lerden günümüze uzanan müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.



Talu, müzikseverlerin yıllardır severek dinlediği ve ezbere bildiği şarkıları, canlı müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Barbaros ile birlikte yeniden yorumluyor.



“İçimdeki Fırtına” dan “Yerine Sevemem”e, “Sevdik Sevdalandık”tan “Bir De Bana Sor”a herkesin kişisel tarihinde yer etmiş şarkıları Şef Firuz İsmailov yönetimindeki büyük orkestra eşliğinde seslendiren Zeynep Talu ve Barbaros, bu iz bırakan şarkıların bilinmeyen öykülerini de izleyicilerle paylaşıyor.



Ulusal Kanal'a konuşan ikili 7 Aralık'ta İstanbul Dada Kaberett'te müzikseverlerle buluşacak.





HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

KAMERA: İSMAİL HARPUTLU

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