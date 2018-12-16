Yüzyıllar önce kaderine terk edilen Smyrna Antik Tiyatrosu gün yüzüne çıkartılıyor. Kazı çalışmaları kapsamında 20 bin kişilik antik tiyatronun bir kısmına ulaşıldı.

Helenistik dönemde İzmir'de yapılan ve 1500 yıl önce üzeri toprakla kapanan Smyrna Tiyatrosu, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkıyor.



Yaklaşık 2400 yıllık Smyrna Antik Kentinde kazı çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ekibi yapıyor. Ekip kentin Kadifekale yamacında kurulu tiyatrosunun bir kısmına ulaşmayı başardı.



Tiyatro yaklaşık 700 yıl kullanıldıktan sonra milattan sonra 4. yüzyılda kaderine terk edildi. Şimdi üzeri toprakla kapanan tiyatronun seyirci oturma sıralarının bir bölümü 1500 yıl sonra güneş ışığına kavuştu.



Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, İzmir'in 8 bin yıllık geçmişini anlattı.



Kazı çalışmları titizlikle sürüyor. Sonraki aşama antik tiyatroya ören yeri niteliği kazandırmak.



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