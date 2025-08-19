Tarantino kendi başyapıtını açıkladı: Ne Kill Bill ne de Pulp Fiction

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı bir podcast’te filmografisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Favori filmini, başyapıt olarak gördüğü yapımı ve Kill Bill hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ayrıca son filmi olarak duyurduğu The Movie Critic’i neden iptal ettiğini açıkladı.

Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı “Church of Tarantino” podcast’inde kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Yönetmen, hem favori filmini hem de başyapıt olarak gördüğü yapımı paylaştı.

Tarantino, “Bir Zamanlar Hollywood’da benim favorim, Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds) ise benim başyapıtım. Ama Kill Bill için şunu söyleyebilirim: Onu yapmak için doğmuşum. Çünkü filmdeki her şey — hayal gücüm, tutkularım, saplantılarım — tamamen bana ait. Başkasının çekemeyeceği kadar Quentin’e özgü bir film,” dedi.

Ünlü yönetmen ayrıca senaryolarına dair değerlendirmeler yaptı. Soysuzlar Çetesi senaryosunun en güçlü çalışması olduğunu belirten Tarantino, Nefret Sekizlisi (The Hateful Eight) ve Bir Zamanlar Hollywood’da senaryolarının da öne çıktığını söyledi.

Netflix için hazırlanan “The Adventures of Cliff Booth” projesinden çekildiğini açıklayan Tarantino, diziyi David Fincher’ın yöneteceğini belirtti. Kendi ifadesiyle, son filminin bir devam niteliği taşımasını istemediği için projeye dahil olmadı.

Tarantino ayrıca uzun süredir merakla beklenen son filmi The Movie Critic’i neden iptal ettiğini de açıkladı: “Ön prodüksiyon aşamasındayken yazdıklarımı sahneye dökmek bana heyecan vermedi. Daha önce yaptıklarıma çok benziyordu. ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’da büyük bir meydan okumayla Los Angeles’ı 1969’a döndürdüm. Ama ‘The Movie Critic’te böyle bir zorluk yoktu, çok tanıdık geliyordu,” ifadelerini kullandı.

