Tarih fışkırıyor: 2. Mahmut’un masasından Çanakkale kılıcına kadar eşsiz koleksiyon
Bolu’da yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen Yılmaz Özarslan, yıllar süren tutkusunu yüzlerce nadide eserin bulunduğu özel bir koleksiyona dönüştürdü.
1981 yılında emekliye ayrılan ve 28 yıl boyunca Kızılay Bolu Şube Başkanlığı görevini üstlenen Yılmaz Özarslan, çocukluk yıllarında başlayan antika merakını özel bir sergi alanına taşıdı. Babasından miras kalan bir dairede kurduğu koleksiyonunu, çocukluğundan beri biriktirdiği, ailesinden kalan ve dostlarının armağan ettiği parçalarla sürekli zenginleştirdi.
Özarslan’ın koleksiyonu; II. Mahmut’tan miras kalan yemek masası takımından, Çanakkale cephesinden gelen süngülere kadar çok sayıda tarihi objeyi bünyesinde barındırıyor.
Antikaya olan ilgisinin zamanla geliştiğini belirten Özarslan, koleksiyonun oluşum sürecini şu sözlerle anlattı: "Elimizdekileri topladım. Bazı şeyleri eş dost getirdi. Dolayısıyla böyle bir hobi olarak bu noktaya geldim. Mesleğimi, sanatımı icra ettiğim ufak tefek imalatlar da yapıyorum. Onun dışında bu antika işleri ile uğraşıyorum. Hatta eskiden kalma paralar da var, babamdan kalma. Öyle de vakit geçiriyorum. Kahvehanelere gitme alışkanlığım olmadığı için burada mutlu oluyorum."
Koleksiyonun en dikkat çekici ve değerli parçalarının başında, Osmanlı padişahı II. Mahmut’un ıslahat döneminde kullandığı yemek masası ve sandalyeleri geliyor. Özarslan, bu eşsiz takımla ilgili olarak, masanın tarihçesi hakkında detaylı bilgi verdi: "II. Mahmut'un bir ilk ıslahat döneminde yemek yediği masayı muhafaza ediyorum. Çatal, bıçak vs. kullanmak üzere ürettiği bir masa ve sandalyeleri. Orman mühendisleri ahşabına baktılar, 200 küsur yıllık imalat olduğunu düşündüler. Daha sonra araştırmaya devam ettim. Bunun 2. Mahmut'a Fransa'dan ıslahat döneminde 1927 yılında hediye ettiklerini öğrendik. Zaten II. Mahmut Avrupa'daki diğer ülkelerin yaşantılarına bakmak suretiyle Osmanlı Devleti'nde de ıslahata gitmiş bir padişah."
Özarslan’ın şaşırtıcı koleksiyonunda yer alan diğer tarihi eserler arasında, dedesine Çanakkale Savaşı sırasında intikal eden, 1915 tarihli Avustralya yapımı bir süngü ve dedesine ait diğer kılıçlar da bulunuyor.
Ayrıca koleksiyonda; Karadeniz seyahatinde kendisine armağan edilen gümüş kabartma bir vazo, 1978 yılından kalma kendisine hediye edilen bir başka vazo, çeşitli çini eserler ve Pontus döneminden kaldığı tahmin edilen bir şarap şişesi de yer alıyor.
Emekli öğretmenin koleksiyonundaki bir diğer manevi değeri yüksek eser ise dedesinden kalan bakır dövme tekniğiyle yapılmış bir kabartma Atatürk resmi. Özarslan, bu nadide parçanın önemini şu sözlerle vurguladı: "Atatürk resmi de tabii çok eski, tarihini bilemeyeceğim ama dedemden kalma. Çerçevesini yaptırdım. Bakır dövme olarak yapılmış bir resimdir. Çok değerli bir kabartma Atatürk resmidir o da."