Tarih fışkırıyor: 2. Mahmut’un masasından Çanakkale kılıcına kadar eşsiz koleksiyon

Antikaya olan ilgisinin zamanla geliştiğini belirten Özarslan, koleksiyonun oluşum sürecini şu sözlerle anlattı: "Elimizdekileri topladım. Bazı şeyleri eş dost getirdi. Dolayısıyla böyle bir hobi olarak bu noktaya geldim. Mesleğimi, sanatımı icra ettiğim ufak tefek imalatlar da yapıyorum. Onun dışında bu antika işleri ile uğraşıyorum. Hatta eskiden kalma paralar da var, babamdan kalma. Öyle de vakit geçiriyorum. Kahvehanelere gitme alışkanlığım olmadığı için burada mutlu oluyorum."