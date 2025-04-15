Tarih, Kültür ve Sanatın Buluştuğu Nokta: Kütahya” Sergisi, Özel Gülsüm Güral Müzesi’nde Ziyarete Açıldı!

Cumhuriyetimizin kazandırdığı değerleri, Kütahya’nın zengin kültürel mirasıyla bir araya getiren sergide, 10 özel eser ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 2 Mayıs Cuma gününe kadar Özel Gülsüm Güral Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Kütahya Porselen'in kuruluşundan bugüne ürettiği porselen ürünlerin yanı sıra, 14. yüzyıldan günümüze uzanan Osmanlı saray porselenleri ilekentin dünyaca tanınan ressamlarıneserlerine ev sahipliği yapan Özel Gülsüm Güral Müzesi’ndeki sergininaçılış töreni, Kütahya Valisi Sayın Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Sayın Eyüp Kahveci, Güral ailesi, il protokolü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, Kütahya Valiliği’nin himayelerinde; Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Müze Müdürlüğü’nün iş birliği ve Kütahya Porselen’in desteğiyle düzenlenen serginin açılışında, Nafi Güral Fen Lisesi müzik grubu, folklor ekibinin sahne aldığı müzik ve dans gösterileri de yer aldı.

Kütahya Valisi Sayın Musa Işın, serginin açılışında yaptığı konuşmada, müzelerin toplumlar için önemine değinerek, Güral ailesini Kütahya'ya kazandırdıkları özel müze için tebrik etti.Işın, "Milletlerin hafızası yazılı metinler ve müzelerle korunur. Batı'da en etkileyici yapılar müzelerdir. Ülkemizde müzecilik, Batı'daki kadar gelişmemiş olsa da son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Hem özel hem de devlet müzeleri artmış ve zenginleşmiştir." dedi.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli: “430 Özel Müze Arasından Seçilerek Bu Olağanüstü Sergiye Ev Sahipliği Yapmak Bizim İçin Heyecan Verici”

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Cumhuriyetimizin 102. yılına özel olarak düzenlenen bu projede yer almanın, geçmişle geleceği buluşturan kültürel bir köprü kurma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sürmeli, “Türkiye genelinde 44 şehirdeki 85 devlet müzesi ve 17 özel müzede, yıl boyunca 102 farklı temada sergi düzenlenmesi planlanıyor.

Yaklaşık 430 özel müze arasından seçilerek bu projeye dahil olduk. Bu bizim için son derece gurur ve heyecan verici. Sergimizde ayrıca, 10 eser ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. NG Ailesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkmanın ve onu gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu yürekten hissediyoruz. Bu vesileyle başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, Kütahya Müzesi Müdürlüğü’ne, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve projeye katkı sağlayan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Özel Gülsüm Güral Müzesi, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral'ın öncülüğünde, Kütahya Porselen’in kurumsal birikimiyle kurulan ve kentin kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan özel bir sanat ve kültür mekânıdır. 2.000 metrekarelik alan içinde, 25 ayrı bölümden oluşan müze, Kütahya Porselen’in kuruluşundan bugüne ürettiği özel porselen parçalarının yanı sıra, Kütahya’nın sanat tarihine ışık tutan eserleri de bünyesinde barındırmaktadır.76 bin eserin sergilendiği müze, Topkapı, Yıldız ve Dolmabahçe saraylarında kullanılan ve Yıldız Porselen Fabrikası’nda özel olarak üretilmiş değerli porselen örneklerine, İznik ve Kütahya Çinilerine de ev sahipliği yapmaktadır.

Müzenin dikkat çeken diğer önemli eserleri arasında, 16. ve 18. yüzyıllar arasında Avrupa’da üretilmiş, orijinalleri dünyaca ünlü müzelerde sergilenen porselenlerin replikaları, dünyaca tanınan mavi-beyaz Çin porselenleri, Nafi Güral’ın çalışma odasından özel eşyalar ve Sema Güral Sürmeli’nin Osmanlı dönemi porselen koleksiyonu da bulunmaktadır.

Bir diğer ilgi çekici bölüm ise, Nafi Güral’a ait birbirinden özel modellerin sergilendiği klasik otomobil koleksiyonudur. Ayrıca, Kütahyalı seyyah Evliya Çelebi’nin portresi ve döneme ait kişisel eşyaları da ziyaretçilere tarihi bir yolculuk fırsatı sunmaktadır.