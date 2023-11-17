Tarih Sevenleri Mutlu Edecek Bir Film Listesi! IMDb'ye Göre En Popüler 25 Tarih Filmi
Film seçmek oldukça zordur. Özellikle özel bir alana dair film seçmek ise daha zor ve başa çıkılmaz bir durum. Sizi bu karmaşadan çıkarak, direkt listeden ilerleyebileceğiniz bir liste ile yalnız bırakıyorum... İşte tarih ve sinemanın muazzam birleşimi, IMDb'ye göre en beğenilen tarih filmleri...
Son Güncelleme:
1. Dolunay Katilleri (Killers of The Flower Moon) (2023)
2. Oppenheimer (2023)
3. Sound of Freedom (2023)
4. Babil (2022)