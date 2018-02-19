Edirne'de "Enez Ayasofyası" olarak da bilinen tarihi Enez Fatih Camisi'nin vakfiyesine uygun şekilde restorasyonu devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2016 yılının yaz aylarında başlatılan restorasyon çalışmasında öncelikle çatı örtüsü, orta ve kuzey duvarları yıkık caminin etrafı temizlendi, daha sonra temeli enjeksiyon sistemiyle güçlendirildi.

Deniz kenarındaki Enez Kalesi yanında bulunan ve sadece 1,5 cephesi ayakta kalan tarihi yapının vakfiyesine uygun olarak onarılması sürüyor.



"Yapı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Enez'deki Fatih Camisi'nde yaptıkları restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İki yıl önce önce restorasyonuna başladıkları caminin yıllar içinde doğal afetlerden çok zarar gördüğünü anlatan Güneren, "Deprem görmüş, 1965 yılında tamamen yıkılmış, o günden bu yana da ibadete kapanmış. Bu binada her şeyden önce restorasyona başladığımızda ciddi yapısal problemler vardı, temelini güçlendirdik. Arkeolojik sit alanı, Enez Kalesi içinde yer alan bir yapı. Enjeksiyon metoduyla güçlendirmeleri yapıldı. Şu anda bina en sağlam duruma kavuşmuş durumda." diye konuştu.

Caminin yükselmeye başladığını aktaran Güneren, bu yılın sonlarına doğru restorasyon çalışmalarını bitirmeyi planladıklarını vurguladı.

Güneren, Tarihi Enez Kalesi'ndeki Fatih Camisi'nin ibadete açılmasıyla yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekeceğini sözlerine ekledi.



Enez Fatih Camisi

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1456'da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası camiye çevrildi. Daha sonra yapının güneydoğusunda mihrap, batısında minber yapıldı, dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi.

Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı, 1965'teki depremde yıkıldı. Enez Fatih Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından yarım asır sonra yeniden ibadete açılacak.