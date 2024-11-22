Tarihi değiştiren o keşif: En eski alfabe yazısı bulundu!

Bilim insanları, Suriye'deki Umm-el Marra antik mezarlarında insanlık tarihinin bilinen en eski alfabesine ait yazılar keşfetti.

Erken Tunç Çağı'na tarihlenen mezarlarda altın ve gümüş takılar, iskeletler, çömlekler ve mızrak uçlarıyla birlikte üzerinde yazılar bulunan dört kil silindir bulundu.

'ŞİMDİLİK ANCAK TAHMİN YÜRÜTEBİLİRİZ'

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Prof. Dr. Glenn Schwartz, radyokarbon tarihleme yöntemiyle bu yazıların M.Ö. 2400'lü yıllara ait olduğunu belirlediklerini açıkladı. Schwartz, yazıların bilinen diğer alfabelerden yaklaşık 500 yıl daha eski olduğunu ve alfabenin M.Ö. 1900 sonrası Mısır'da icat edildiğine dair görüşleri değiştirebileceğini ifade etti.

Kil silindirlerdeki yazıların, mezardaki nesnelerin kökenine veya sahiplerine dair ipuçları verebileceği düşünülse de yazıların henüz çözülemediği belirtildi. Schwartz, "Yazıyı deşifre edecek bir araç olmadan ancak tahmin yürütebiliriz" dedi.