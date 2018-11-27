GAP projesi ile sular altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin taşınması sürüyor. 15 gün sürmesi beklenen tarihi Eyyubi Camisi'nin taşınma çalışmaları başladı.

Su altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı.



Yeni Kültürel Park Alanı'na götürülecek eser sekiz bölüm halinde taşınacak.



Caminin 115 ton ağırlığındaki ilk bölümü sabah taşınmak üzere 48 tekerlekli özel araca araca yüklendi.



Bahçe duvarları 6 parça halinde, kendinden tahrikli modüler sistem aracı ile taşınacak. Caminin 4 bin 600 ton ağırlığındaki ana gövdesinin ise iki ayrı parça halinde taşınması planlanıyor.



14. yüzyıl sonu ile 15. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen tarihi cami şu ana kadar taşınan ve taşınacak olan en ağır yapı...



Taşıma işleminin 15 günde tamamlanması bekleniyor.



ulusal.com.tr