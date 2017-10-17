Erzurum'da bulunan tarihi Harput Kapı, Vali Seyfettin Azizoğlu'nun girişimiyle başlatılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı.

Erzurum Valiliği bahçesinde geçen yıllarda bir inşaat çalışması sırasında tespit edilen Harput Kapı'nın gün yüzüne çıkarılması amacıyla Vali Seyfettin Azizoğlu'nun talimatıyla proje hazırlandı. Bu kapsamda kazı işlemleri tamamlanan tarihi kapıdaki restorasyon çalışmalarının ardından, bulunduğu alan sosyal ve kültürel kullanım amacıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.



Azizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Harput Kapı'nın 1860'lı yıllarda Erzurum Valisi Fosfor Mustafa Paşa tarafından inşa ettirildiğini söyledi.



Şehrin tarihi yedi kapısının bulunduğunu belirten Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Her yörenin adıyla anılan kapılar vardı. Buradaki de Harput tarafına giden yol üzerinde bulunduğundan 'Harput Kapı' olarak adlandırılmış. Bu kapı valilik bahçesinde bulunuyordu. Toprakla kapatıldığı için görülmez vaziyetteyken bunu ortaya çıkarmak istedik. Yaptığımız proje Anıtılar Kurulunda da onaylandı. Kapının ortaya çıkarılması için çalışmalarımız başladı. Kapı ortaya çıktı ve şimdi restorasyon çalışmalarını yapacağız."



Kapının yer aldığı alanın vatandaşlarca mesire ve gezinti yeri ya da bazı kurumlarca sergi alanı olarak kullanılmasının planlandığını bildiren Azizoğlu, proje çerçevesindeki çalışmaların yüzde 70'lik kısmının tamamlandığını kaydetti.