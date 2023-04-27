Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, hamamların Türk-İslam medeniyetinin çok önemli unsuru olduğunu ve turistik olarak en ilgi çeken mekanların başında geldiğini belirtti.

Hasanpaşa Hamamı'nın tarihi bir eser olduğuna işaret eden Genç şu ifadeleri kullandı:

-Askeri hamam olarak teşekkül ettirilmiş binamız, hamam olarak da kullanılmış ama zamanla terk edilmiş. Biz göreve geldiğimizde Valimizle yaptığımız istişarede burayı devralma talebimizi kendilerine ilettik ve devraldık.