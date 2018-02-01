İngiltere'de bulunan Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ile tarihi İznik Çinisi, ait oldukları Anadolu topraklarına geri getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle, İngiltere'de bulunan ve uzun süredir takibi yapılan iki tarihi eser, Türkiye'ye iade edildi.



Bu kapsamda, İngiltere'de bir müzayede evi tarafından satışa çıkarılan Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ile tarihi İznik çinisi, ait oldukları Anadolu topraklarına geri döndürüldü.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un "hafiye gibi takip ediyoruz" dediği çeşitli yollarla Türkiye topraklarından kaçırılan eserlerin iadesine yönelik çalışmalarda iki sevindirici gelişme daha yaşandı.



Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının Londra'da 26 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen bir müzayedede satışa sunulan el yazmaları arasında Konya'daki Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesinden çalınan eserlerin de olabileceğini Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bildirmesi üzerine kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı.



Yaklaşık 18 yıldır aranan eser Londra'da bulundu

Yapılan incelemelerde, satışa sunulan el yazmalarından birinin 2000 yılında gerçekleşen bir hırsızlık olayında çalınan, Yusuf Ağa Kütüphanesi envanterine 4980 demirbaş numarasıyla kayıtlı Fahrüddin er-Razi'ye ait hicri 621, miladi 1224 yılında tamamlanmış "Şerhü'l-Kanun fi't-Tıb kitabı" olduğu anlaşıldı.

Bu tespitler ışığında yaklaşık 18 yıldır aranan eserin Londra'da satılmak üzere olduğunu belirleyen Bakanlık, öncelikle eserin İnterpol Çalıntı Sanat Eserleri veri tabanına kaydettirilmesini sağladı.



Ardından İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İnterpol'le gerekli iletişim kurularak el yazması kitabın müzayededeki satışı durduruldu ve iade süreci resmen başlatıldı. 2017 yılı sonunda Türkiye'ye getirilen ve şu an Etnografya Müzesi'nde muhafaza edilen el yazması kitap, Yazma Eserler Kurumu'na gönderilecek.



İznik çinisi de Türkiye'de

İngiltere'den Türkiye'ye geri getirilen ikinci eser ise tarihi İznik çinisi oldu.

Bir müzayede evince 6 Ekim 2011 tarihinde satışa çıkarılan ve sonrasında eserin sahibinin duyarlılık göstererek çiniyi Türkiye'ye iade edilmesi için Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'na teslim etmesiyle başlayan süreç, 20 Eylül 2017 tarihinde Türkiye'ye getirilmesiyle tamamlandı. Tarihi İznik çinisi, teslim edildiği Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.