Yaklaşık dört asır önce yapılan Tarihi Mısır Çarşısı'na restorasyondan sonra eklenen dükkan, tartışmalara sebep oldu. "Yamalı" diye adlandırılan dükkan için Vakıflar Genel Müdürü'nden ise aslına uygun açıklaması geldi.

354 sene önce Hassa Başmimarı Kazım Ağa tarafından yapılan Tarihi Mısır Çarşısı'nda bugünlerde bir restorasyon tartışması var. Tartışmanın nedeni de restorasyon sırasında eklenen nu dükkan.



Mısır Çarşısı'nda 2013 yılında başlayan ve 3 yıl süren bir restorasyon yapılmıştı. Bugünlerde sosyal medyaya yansıyan bir fotoğraf tartışma yarattı.



Fotoğrafta eskiden olmayan bir dükkanın restorasyondan sonra diğer dükkanlara yama yapıldığı gösteriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü ise projenin aslına uygun olduğunu savundu.



Mısır Çarşısı'nda Yemişçiler tarafına eklenen bu dükkana sosyal medyada ise yamalı dükkan deniyor.



Vatandaşların ise kimisi sonradan eklendiğini kimisi de dükkanın önceden de orada olduğunu söylüyor.



Yemişçiler kısmına eklenen dükkanla ilgili iddialara yanıt Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'den geldi. Ertem iddiaları reddederek, restorasyonun aslına uygun yapıldığını söyledi.





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