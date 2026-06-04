Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede?
Megastar lakaplı Tarkan'ın vereceği ücretsiz konser için geri sayım başladı. Peki konser nerede? Ne zaman?
Megastar lakaplı Tarkan'ın Ankara'da vereceği ücretsiz konser için geri sayım başladı!
Ankara'ya doğru yola çıkan ünlü sanatçı, heyecanını takipçileriyle paylaştı.
“Dudu”, “Gülümse Kaderine”, “Ay”, “Ölürüm Sana”, “Yolla” gibi şarkıları dillere pelesenk olan Tarkan, uzun bir aradan sonra verdiği İstanbul konserleri sonrası Ankara'da sahne almaya hazırlanıyor.
5 Haziran Cuma akşamı Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacağını "Görüşürüz Ankara" diyerek açıklayan ünlü isim, Koç Holding'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında organize edilen konserde boy gösterecek.
BİLETLER TÜKENDİ Mİ?
Milyonların merakla beklediği ücretsiz konserin biletleri önceki gün dağıtıma çıktı.
Sınırlı sayıdaki davetiyeler için yüz binlerce Tarkan hayranı sıraya girerken biletler dakikalar içinde tükendi.
TARKAN ANKARA KONSERİ NE ZAMAN?
Kapıların 5 Haziran'da saat 17.00'de açılacağı etkinlikte 21.30'da sahneye çıkacak olan ünlü isim de Ankara'ya doğru yola çıktı.
Aracında bir video çeken Tarkan Tevetoğlu, hayranlarına şu sözlerle seslendi:
“Hey Ankara! Naber? Çıktım yola sana doğru geliyorum. Yarın konserde görüşmek üzere. Ay, ay, ay… Çok heyecanlı”
Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Tarkan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, hayranları videonun altına “İyi yolculuklar", “Güneş gibisin çiçekler açıyor sen gelince”, “Heyecanla bekliyoruz” gibi yorumlar yazdı.