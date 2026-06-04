Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede?

Megastar lakaplı Tarkan'ın vereceği ücretsiz konser için geri sayım başladı. Peki konser nerede? Ne zaman?

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 1

Megastar lakaplı Tarkan'ın Ankara'da vereceği ücretsiz konser için geri sayım başladı!

1 11
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 2

Ankara'ya doğru yola çıkan ünlü sanatçı, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

2 11
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 3

“Dudu”, “Gülümse Kaderine”, “Ay”, “Ölürüm Sana”, “Yolla” gibi şarkıları dillere pelesenk olan Tarkan, uzun bir aradan sonra verdiği İstanbul konserleri sonrası Ankara'da sahne almaya hazırlanıyor.

3 11
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 4

5 Haziran Cuma akşamı Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacağını "Görüşürüz Ankara" diyerek açıklayan ünlü isim, Koç Holding'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında organize edilen konserde boy gösterecek.

4 11
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 5

BİLETLER TÜKENDİ Mİ?

5 11
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 6

Milyonların merakla beklediği ücretsiz konserin biletleri önceki gün dağıtıma çıktı.

6 11
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 7

Sınırlı sayıdaki davetiyeler için yüz binlerce Tarkan hayranı sıraya girerken biletler dakikalar içinde tükendi.

7 11
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 8

TARKAN ANKARA KONSERİ NE ZAMAN?

8 11
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 9

Kapıların 5 Haziran'da saat 17.00'de açılacağı etkinlikte 21.30'da sahneye çıkacak olan ünlü isim de Ankara'ya doğru yola çıktı.

9 11
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 10

Aracında bir video çeken Tarkan Tevetoğlu, hayranlarına şu sözlerle seslendi:

“Hey Ankara! Naber? Çıktım yola sana doğru geliyorum. Yarın konserde görüşmek üzere. Ay, ay, ay… Çok heyecanlı”

10 11
Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede? - Resim: 11

Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Tarkan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, hayranları videonun altına “İyi yolculuklar", “Güneş gibisin çiçekler açıyor sen gelince”, “Heyecanla bekliyoruz” gibi yorumlar yazdı.

11 11
tarkan konser ankara ücretsiz konserler