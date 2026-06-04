Tarkan'dan ücretsiz konser müjdesi! Biletler tükendi mi? Konser ne zaman ve nerede?

Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Tarkan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, hayranları videonun altına “İyi yolculuklar", “Güneş gibisin çiçekler açıyor sen gelince”, “Heyecanla bekliyoruz” gibi yorumlar yazdı.