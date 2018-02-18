Şarkıcı Tarkan'ın kariyerinin onuncu yılında çıkardığı '10' albümündeki 'Beni Çok Sev' şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme gelmişti. Çalıntı iddiasında karar açıklandı

Şarkıcı Tarkan'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı albümünde yer alan 'Beni Çok Sev' isimli eserin Ayşe Mine'nin yıllar önce okuduğu 'Ellerim Uğurlar' şarkısına benzerliği dikkat çekmişti.



Bu benzerlik üzerine harekete geçen eser sahibi Cengiz Tekin, MESAM’a başvurarak şarkıların incelenmesini istemiş ve aralarındaki benzerlik hakkında işlem yapılması talebinde bulunmuştu.



Geride bıraktığımız yılın sonlarında gerçekleşen bu başvurunun ardından MESAM kararını verdi.



Bir dilekçeyle Tekin’e iletilen kararda, eserlerin benzerlikler taşıdığı ve tarafların aralarında bir anlaşmaya varmaları gerekliliği doğduğu iletildi.



İşte Onur Akay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı satırlar ve dilekçe:







“Tarkan'ın okuduğu ‘Beni Çok Sev' isimli şarkının, Ayşe Mine'nin okuduğu ‘Ellerim Uğurlar' isimli şarkıdan çalıntı olduğu iddiası hakkında, MESAM Teknik Bilim Kurulu kararını verdi. Kurul, aynı olan bölümlerin eserlerin ana teması olduğunu tespit etmiştir. ‘Ellerim Uğurlar' isimli şarkının bestecisi Cengiz Tekin'in, bestesi Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan ‘Beni Çok Sev' isimli eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar vermiştir.”



Tarkan 10 albümünde yer alan ‘Beni Çok Sev’ parçasına Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekmişti. Çekimlerin sürprizi ise Megastar’ın eşi Pınar Dilek Tevetoğlu’nun bir bölümde yer alması olmuştu.



Tarkan, "Beni Çok Sev" şarkısıyla Altın Kelebek’te ‘Yılın Şarkısı’ ödülüne layık görülmüştü. /Habertürk

