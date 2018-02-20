3 gün sonra yani 23 Şubat 2018 Cuma günü Türkiye'de vizyona girecek olan 'Tavşan Peter' filmi için film yapımcısı ve Sony Pictures tarafından özür dilendi. Açıklamada, "Gıda alerjileri ciddi bir sorundur. Filmimiz, Peter Rabbit'in baş düşmanı Bay McGregor'ın kara böğürtlene olan alerjisini komik bir şey gibi göstermemeliydi. Bu konunun daha önce farkında olamadığımız ve yeterli hassasiyeti gösteremediğimiz için içtenlikle pişmanız ve gerçekten özür dileriz" denildi

Yaramaz tavşan Peter ve arkadaşı, boş buldukları bir kır evini kendilerinin bellemişler ve orada yaşamaya başlamışlardır. Eve yerleşen iki arkadaş günlerini keyif içinde geçirmekte ve sakin bir hayat sürmektedir. Ancak bu huzurlu durum, Bay McGregor'un ortaya çıkmasıyla birdenbire değişir. Evi yıkmak için oraya gelmiş olan Bay McGregor ile sevimli kahramanlarımız arasında büyük bir savaş başlar...



Buraya kadar herşey normal. Ancak çocukları gıda elerjisi olan birçok aile bu şirin çocuk filminin bir sahnesine tepkili. Çünkü filmdeki bir sahnede böğürtlenler silah olarak kullanılıyor.



BÖĞÜRTLENLERE KARŞI ALERJİSİ VAR



Filmde McGregor adlı karakterin böğürtlenlere alerjisi vardır. Tom McGregor’un bahçesine girebilmek için tavşanlar bu karaktere meyve ve sebze atıyorlar. Son olarak ağzına böğürtlen fırlatıyorlar. İşe yarıyor da. McGregor kendine bir EpiPen enjekte etmek için uğraşıyor ve ardından anafilaksi geçirerek yıkılıyor.



Eczahanehaber.com sitesinin haberine göre, tavşanlar Bay McGregor'un ağzına böğürtlen attığında, karakterin yüzüne yakın çekim yapılıyor ve karakter yere düştüğünde tavşanlar birbirlerini kutluyor. Bay McGregor kendinden geçip, ölü gibi göründüğünde tavşanlar neşeleniyor.



“Filmin böyle bir sahne içerdiğine dair bir uyarı olmalıydı” diyen aileler, filmde alerjinin yeterince ciddiye alınmadığını, gıda alerjisini bu kadar popüler bir karakterle büyük ekranda önemsiz hale getirmenin kendilerinde büyük hayal kırıklığı yaratığını söylüyor.



“İÇTENLİKLE PİŞMANIZ VE GERÇEKTEN ÖZÜR DİLERİZ”



New York Times gazetesinin haberine göre, sahneye gelen tepkiler üzerine film yapımcısı ve Sony Pictures özür diledi. Yapılan açıklamada "Gıda alerjileri ciddi bir sorundur. Filmimiz, Peter Rabbit'in baş düşmanı Bay McGregor'ın kara böğürtlene olan alerjisini komik bir şey gibi göstermemeliydi. Bu konunun daha önce farkında olamadığımız ve yeterli hassasiyeti gösteremediğimiz için içtenlikle pişmanız ve gerçekten özür dileriz” denildi.



23 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE GÖSTERİME GİRECEK



Yönetmenliğini Will Gluck’ın üstlendiği, Margot Robbie, Daisy Ridley ve Sam Neill gibi ünlü isimlerin seslendirdiği film 23 Şubat’ta Türkiye’de gösterime girecek.



ulusal.com.tr