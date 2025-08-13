Taylor Swift’ten müzik dünyasını sarsacak hamle: Yeni albüm geliyor!

Taylor Swift, 12’nci stüdyo albümü ‘The Life of a Showgirl’ün duyurusunu, bir gün önce kurduğu geri sayım sayacının bitmesiyle yaptı. Açıklama, sanatçının resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Bu gelişme, Swift’in pazarlama ekibinin TikTok’ta turuncu kıyafetlerle poz verdiği 12 görselden oluşan slayt gösterisini paylaşmasının ardından geldi.

HAYRANLAR İPUÇLARINI ÇÖZDÜ

Hayranlar, paylaşılan görsellerin ve turuncu temanın bir örüntü oluşturduğunu fark etti. Geri sayım bitmeden kısa süre önce, Swift’in partneri Travis Kelce’nin sunduğu New Heights podcast’inin sosyal medyasında turuncu tonlarda gizemli bir siluet paylaşıldı. Ardından yayınlanan tanıtım videosunda Swift’in bir evrak çantasından albümü çıkardığı görüldü. Albüm kapağı ise şimdilik bulanık tutuluyor.

Podcast’in bugün yayınlanacağı ve 2023’ten beri birlikte olmalarına rağmen Swift’in partnerinin programına ilk kez konuk olacağı açıklandı. Bu özel bölüm, albüm duyurusunun da bir parçası olacak.

REKORLU TURNENİN ARDINDAN GELEN İLK ALBÜM

Euronews'e göre, ‘The Life of a Showgirl,’ 2024 Grammy Ödülleri sırasında duyurulan ve rekor kıran Eras Turnesi döneminde çıkan ‘The Tortured Poets Department’tan sonraki ilk albüm olacak. Swift, 53 şehirde 149 konser verdiği turnesini Aralık 2024’te tamamlamış ve yaklaşık 2,2 milyar dolar gelirle tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesine imza atmıştı.

Bu albüm, Swift’in tüm eserlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmesinden sonraki ilk yayın olma özelliğini taşıyor. Mayıs ayında kayıtlarını Shamrock Capital’den satın alan sanatçı, ilk altı albümünü yeniden kaydedip “Taylor’s Versions” adıyla yayımlamıştı.